英超｜連格奧脫福最終戰無緣登場 蘭歷克辯護：我已經算用得多
撰文：趙子晉
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效力曼聯逾廿載的連格，約滿在即，甚有可能離隊他投。奧脫福早前上演今季最後一場聯賽，「連美斯」由頭坐到尾，無緣向一眾「曼迷」在球場上告別，胞弟即轟曼聯無情。
曼聯看守領隊蘭歷克出席賽前記者會時，列出3點反駁，並解釋為何連格上仗未能披甲。
曼聯已完成今季所有主場賽事，早前以3球淨勝賓福特，在奧脫福以一場勝仗謝幕。即將約滿的馬達﹑馬迪﹑卡雲尼及菲爾鍾斯皆有披甲，唯獨是連格獨坐後備席。連格效力曼聯22年，無功都有勞，卻連一個向主場球迷告別的機會也沒有，胞弟隨即發文鬧爆曼聯無情。
連格今季聯賽上陣16次，大部分時間也是後備入替，看守領隊蘭歷克出席賽前記者會時，回應連格胞弟的發文，直言對比蘇斯克查及卡域克，他已對「連美斯」不薄，「過去幾星期，在我治下，他（連格）上陣時間遠比之前多。」翻查紀錄，蘭歷克上任後，至今8次派連格上陣。
曼聯早前對車路士一仗，連大軍名單也不入，蘭歷克強調是連格自己的要求，「對車路士該仗，他（連格）因為個人理由而向我申請請假。」
至於對賓福特一仗，為何連格未能上陣，「蘭Sir」將責任歸咎於換人名額，「我需要在卡雲尼﹑連格及小將加拿祖（Alejandro Garnacho）之間作抉擇，我最終決定換入卡雲尼，我只可以說，這個決定不能討好所有人，而這也是3個換人的壞處。」
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