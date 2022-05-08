英超｜屈福特憾負水晶宮篤定降班 般尼慘敗予維拉護級勢危
撰文：趙子晉
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英超兩支護級分子同時出擊，護級只剩下數字上可能的屈福特，今仗以一球不敵水晶宮，成為第二支降班的球隊。急需搶分的般尼，主場對阿士東維拉以1：3落敗，護級形勢更加危急。
排第19位的屈福特，護級只剩數字上可能，即使餘下4場全勝，也要寄望其他球隊全數落敗，上岸機會甚微。該隊今仗作客水晶宮，對方鋒將韋費特沙夏上半場31分鐘12碼中鵠，攻入全場唯一入球，加上下半場卡馬拉領紅被逐，屈福特以一球落敗，宣告護級失敗，來季與諾域治齊齊降落英冠。
同樣需要擔分的般尼，主場面對中游的阿士東維拉，開賽僅7分鐘即失守，維拉的丹尼艾格斯先開紀錄，31分鐘維拉由貝安迪亞再下一城，換邊後加上奧尼屈堅斯52分鐘錦上添花，即使般尼由哥尼特末段扳回一城，惜為時已晚，主場以1：3落敗。
般尼再輸一場，35輪得34分，護級主要對手列斯聯與他們同分，但踢少一場；至於第18位的愛華頓，即使落後兩分，但踢少兩場，令般尼的護級形勢更加危急。
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