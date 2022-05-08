英超｜曼聯又創新低遭球迷高歌怒罵　中場核心：我不配穿這件球衣

曼聯今晨（8日）恥辱地作客淨吞白禮頓四蛋，刷新了「紅魔鬼」在英超的三項數據，如此表現，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）也認同曼聯球迷所唱：「不配穿上這件球衣」。



白禮頓在今仗對曼聯前，全季只曾在主場射入12球，然而單單在曼聯身上已取得4球進帳。這場潰敗過後，曼聯已落實刷新三項紀錄，卻全是負面消息。

白禮頓在主場大勝曼聯，興奮慶祝。（Getty Images）

首先，今季肯定會成為曼聯自1992年英超年代以來，積分最低的一季，「紅魔鬼」已完成37輪聯賽，只餘一輪賽事下，目前只得58分，意味最高僅能獲得61分。曼聯此前在頂級聯賽的最低積分，來自1990年的48分。

第二項紀錄，是同一球季內最多敗仗兼最少勝仗，目前曼聯共獲16勝10和11負，也意味他們最多只得取得17勝；第三項紀錄，是創下了「紅魔鬼」在英超單季失球最多的一季，目前他們已失了56球，得失球差僅為1球。

迪基亞今季常見落寂神情，任憑他拼盡全力，曼聯今季失球數仍創新高。（Getty Images）

雖說支持球隊是榮辱與共，但曼聯如此表現，隨隊作客白禮頓的死忠曼迷也無法忍受，直接高唱：「你們不配穿起這件球衣（You're not fit to wear the shirt）」。

飽受批評的曼聯中場般奴費南迪斯，賽後則回應：「我認為自己是（不配穿這件球衣的）其中一人。今天我們所做的，我所做的，絕對配不起穿起曼聯球衣，我接受這樣的批評。」

般奴費南迪斯（中）坦承，曼聯球員配不起這件球衣。（Getty Images）

他續指，賽果已成定局，「就是不夠好，白禮頓完全擊敗了我們，他們對我們的所有進攻都有方法應對，在逼搶上也做得更好，他們值得大勝。」談到曼聯到底哪裏出了問題，他坦言：「就是每一方面都有點出了問題，無論是質素還是心理。白禮頓值得贏，而我們在這個位置也是合理的。」