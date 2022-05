英超｜曼聯又創新低遭球迷高歌怒罵　中場核心：我不配穿這件球衣

曼聯今晨(8日)恥辱地作客淨吞白禮頓四蛋,刷新了「紅魔鬼」在英超的三項數據,如此表現,般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)也認同曼聯球迷所唱:「不配穿上這件球衣」。



白禮頓在今仗對曼聯前,全季只曾在主場射入12球,然而單單在曼聯身上已取得4球進帳。這場潰敗過後,曼聯已落實刷新三項紀錄,卻全是負面消息。

白禮頓在主場大勝曼聯,興奮慶祝。(Getty Images)

首先,今季肯定會成為曼聯自1992年英超年代以來,積分最低的一季,「紅魔鬼」已完成37輪聯賽,只餘一輪賽事下,目前只得58分,意味最高僅能獲得61分。曼聯此前在頂級聯賽的最低積分,來自1990年的48分。

第二項紀錄,是同一球季內最多敗仗兼最少勝仗,目前曼聯共獲16勝10和11負,也意味他們最多只得取得17勝;第三項紀錄,是創下了「紅魔鬼」在英超單季失球最多的一季,目前他們已失了56球,得失球差僅為1球。

迪基亞今季常見落寂神情,任憑他拼盡全力,曼聯今季失球數仍創新高。(Getty Images)

雖說支持球隊是榮辱與共,但曼聯如此表現,隨隊作客白禮頓的死忠曼迷也無法忍受,直接高唱:「你們不配穿起這件球衣(You're not fit to wear the shirt)」。

飽受批評的曼聯中場般奴費南迪斯,賽後則回應:「我認為自己是(不配穿這件球衣的)其中一人。今天我們所做的,我所做的,絕對配不起穿起曼聯球衣,我接受這樣的批評。」

般奴費南迪斯(中)坦承,曼聯球員配不起這件球衣。(Getty Images)

他續指,賽果已成定局,「就是不夠好,白禮頓完全擊敗了我們,他們對我們的所有進攻都有方法應對,在逼搶上也做得更好,他們值得大勝。」談到曼聯到底哪裏出了問題,他坦言:「就是每一方面都有點出了問題,無論是質素還是心理。白禮頓值得贏,而我們在這個位置也是合理的。」