英超｜C朗倘留曼聯一項20年走勢將中止　神秘笑容有何啟示？

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）周六（7日）本來迎來兩件喜事，未料曼聯一場敗仗令他彷如遭冷水淋頭。



曼聯作客遭白禮頓以4：0大炒，紅魔鬼在輸到0：3時，賽事直播導演播出C朗的大頭，只見這位葡萄牙球星雙手叉腰，嘴角雖向上揚，但更像是親身經歷曼聯由高峰到低谷的無奈苦笑，畢竟他周六才獲得由曼聯球迷選出的球會每月最佳球員獎、同日又公布了剛出生的女兒名字為Bella，迎來大敗，無疑是一盤冷水照頭淋。這一幕即時被球迷截圖，在網上熱傳。

C朗拿度的苦笑，相信曼聯球迷感受最深。（Twitter）

賽後，英國傳媒即時就C朗去向造文章，其中《每日鏡報》稱他與曼聯前領隊費格遜近日頻頻會面，似是商討未來去向，而「費Sir」意欲留下他，像是「煲水新聞」，但也不禁令球迷疑惑，到底37歲仍在今季英超射入18球、位居射手榜第3位的C朗，會否留隊？

對於C朗來說，其中一項重要考慮或是曼聯在歐洲賽的前境，畢竟大敗予白禮頓後，他們已肯定無緣下季歐聯，也意味C朗若留隊，一項走勢將會終止——他由2002/03球季在葡超士砵亭出道以來，每季都能隨效力球隊出戰歐聯，從不間斷，將下季無法參加這項歐洲頂級賽事，將是他20年生涯以來第一次。

更嚴峻的是，曼聯不止已無緣歐聯，就連歐霸盃資格也笈笈可危。「紅魔鬼」若能保住前6名，可出戰歐霸盃；第7名則可出戰歐協聯。目前曼聯只餘一輪聯賽，比目前第7名、得失球差佔優的韋斯咸多賽兩場，而曼聯暫時以6分領先，意味他們需在煞科戰擊敗水晶宮，或寄望韋斯咸失分，才可保住歐霸盃資格。然而若劣勢持續，隨時連歐協聯的資格也失去。