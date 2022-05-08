英超｜屈福特降班　鶴臣鬧爆球員　賽後未答謝球迷：他們坐太遠了

屈福特作客0：1敗予水晶宮，提早4輪落實降班，成為今季英超繼諾域治後第二支下季降落英冠的球隊。半季「出山」希望拯救屈福特的老帥鶴臣未能完成任務，在他生涯最後一次領軍，更似乎不歡而散。



早在屈福特對水晶宮賽前，已預計極大機會降班，鶴臣在賽前訪問已向眾將發炮：「球員應該無時無刻都要感受到（護級的）壓力，在英超，無論是當球員、教練或領隊，都是莫大榮幸。當你失去這身份時，便會掛念它。」

屈福特表現飄忽，最終降班收場。（Getty Images）

鶴臣暗示球員不知珍惜，「球員要明白這一點，到他們降落英冠時，就要面對殘酷的現實，到時他們就會回首自己在英超的日子、後悔當時沒有踢好一點。」他續道，球員根本無心接受教練團的意見，「我們有很多話想告訴他們，但他們根本聽不進去。」

74歲的鶴臣已在球壇執教46年，更打破原本由已故名帥卜比笠臣保持的執教英超球隊最年長領隊紀錄，他去年5月完成在水晶宮執教4季的合約後便退休，但今年初在屈福特邀請下，才「出山」領軍護級，遺憾未能成事。儘管如此，他鼓勵球隊在最後3場比賽努力，「我也會跟管理層溝通，看看有沒有哪位球員是大家希望能觀察一下表現的。」

鶴臣賽後接受水晶宮球迷的掌聲。（Getty Images）

在屈福特輸給水晶宮後，鶴臣並沒有向遠道作客、見證愛隊降班的屈福特球迷致謝，反而走遍大半個球場，向水晶宮主場球迷道謝，水晶宮球迷也向老帥送上掌聲。他事後解釋為何沒有走到作客球迷區：「不幸地他們的位置有點太遠了，一般來說我都會向屈福特球迷致謝的，但他們在遙遠的角落，而且我也被水晶宮的球員拉進了球員通道。」

被鶴臣無視，屈福特球迷難免不滿，他事後亦「補鑊」道：「我覺得他們（屈福特球迷）很好呀，他們應該很現實，一整個星期下來他們大概不好受，但他們還是來了，一直為球隊打氣，他們值得認可。」