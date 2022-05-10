羽毛球｜泰國男雙挑戰世界第二超熱血　連環高難度救波網民盛讚

羽毛球湯姆斯盃分組賽，泰國男雙組合在周一打出充滿熱血的一分，儘管陷於劣勢，遭印尼的對手瘋狂進攻，但他們一救再救，由胯下到飛撲，甚至是一字馬，就算坐在地上都擋到，千辛萬苦地贏得這一分。



這場是湯姆斯盃A組由印尼對泰國的第一場男雙比賽，由世界排名220位的查雲傑德蒙（Chaloempon Charoenkitamorn）/約派桑（Nanthakarn Yordphaisong）挑戰世界排名第2位的印尼男雙組合阿辛（Mohammad Ahsan）/施迪亞雲（Hendra Setiawan）。雖然這對泰國男雙組合首局輸12：21，但他們在第二局表現出頑強鬥志，與印尼在「刁時」拉鋸，以28：26追平局數。在這一局，最精彩是雙方打成20：20時，查雲傑德蒙及約派桑力抗印尼組合的凌厲攻勢。

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印尼在這一分採取主動，全方位猛攻泰國，不停的扣殺，時而放網前，令查雲傑德蒙及約派桑疲於奔命。面對一而再的扣殺，約派桑勉強以胯下救波。接着，印尼轉攻查雲傑德蒙，令後者飛撲救波，儘管查雲傑德蒙救了一球後已經脆在地上，但仍然再救多一次扣殺，令人拍爛手掌。

【泰國連環撲救贏得這一分片段】

This isn’t your backyard badminton…the athleticism is crazy. 😳😎🏸🔥 pic.twitter.com/MUXTlv03Vp — Fred Schultz (@FredSchultz35) May 10, 2022

印尼再轉攻約派桑，以一記刁鑽的放網前，令約派桑不得不搏到盡，以一字馬落地，伸盡手救過網。印尼再扣殺約派桑，又被約派桑擋到，最後印尼想再殺時打落網，泰國的查雲傑德蒙及約派桑贏得這一分，領先21：20。查雲傑德蒙及約派桑在第二局瘋狂救波搶分的片段在網上廣傳，網民紛紛大讚精彩。

約派桑打完這一分，累到躺在地上。（網上片段截圖）

可能這局已經耗盡了泰國組合的體力，到第三局，印尼輕鬆贏21：11，總共花了59分鐘贏局數2：1。最終，印尼以場數4：1擊敗泰國。