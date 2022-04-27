羽毛球亞錦賽｜香港兩女雙組合齊晉次圈　李卓耀對手排名低卻難纏

亞洲羽毛球錦標賽，香港兩對女雙組合吳芷柔／曾曉昕、楊雅婷／楊霈霖分別由首圈出線，明日便會出戰16強；明天同樣再戰的，還有男單的李卓耀和混雙的張德正／吳詠瑢。



楊雅婷／楊霈霖對菲律賓組合艾寶／樸瑪（Airah Mae Nicole Albo／Thea Marie Pomar），兩局直落以21：8、21：15輕取對手；吳芷柔／曾曉昕對韓國組合白荷娜／李幽琳，亦直落兩局21：17、21：17獲勝，一同晉級明日的次圈。「楊楊配」將對7號種子的馬來西亞組合陳康樂／穆拉莉達蘭，「吳曾配」則會鬥松山奈未／志田千陽。

兩對香港女雙組合早前在荷蘭國際賽包辦頭兩名，左起：楊霈霖、楊雅婷、曾曉昕、吳芷柔。（香港羽毛球總會）

李卓耀今早在首圈出線後，次圈對手將是迪禾度尤（Chico Aura Dwi Wardoyo）。迪禾度尤雖然世界排名只得52名，較排名17的李卓耀低不少，但這位印尼球手今日淘汰了桃田賢斗，更是在決勝局以21：７大勝，絕不可小覷。

李卓耀在次圈將鬥擊敗桃田賢斗的球手。（資料圖片／楊宇翹攝）

至於港隊混雙組合張德正／吳詠瑢則會在16強對日本組合金子祐樹／松友美佐紀。金子／松友正是在首圈淘汰另一對香港組合李晉熙／吳芷柔，且看「張吳配」能否為他們復仇。