羽毛球亞錦賽｜李梓嘉奪冠成李宗偉後首人 中國小將女單封后
撰文：趙子晉
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亞洲羽毛球錦標賽落幕，馬來西亞球手李梓嘉力克基斯迪奪冠，自名宿李宗偉後的首名亞洲冠軍；女單方面，篤定取代戴資穎成為「一姐」的山口茜，卻爆冷不敵中國小將王祉怡，與錦標擦身而過。
羽毛球亞錦賽男單決賽，馬來西亞的李梓嘉與印尼的基斯迪（Jonatan Christie）對壘，基斯迪在往績上佔優，過往多次碰頭只輸1次。李梓嘉今仗打破宿命，以21：17及23：21直落兩局力克對手，生涯首度稱霸亞錦賽。
李梓嘉經歷離開國家隊風波後，終於可以專心賽場，在亞錦賽封王，成為馬來西亞自李宗偉後首名亞洲冠軍，意義重大。這名24歲的馬來西亞球手在領獎時，原本要站在最後一級的他，差點踏錯樓級，場面有趣。李梓嘉其後更在社交網站上載一張手持獎牌，並造出「倒V」手勢的相片，以特別方式大騷獎牌。
即將取代中華台北「球后」戴資穎登上女單世界第一的日本球手山口茜，亞錦決賽與中國小將王祉怡交手。現年22歲的王祉怡4強爆冷淘汰韓國球手安洗瑩，決賽在落後一局的情況下，連贏兩局21：13及21：19，以黑馬身份反勝封后，亦是12年來首名非種子球手奪冠。
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