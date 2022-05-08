羽毛球｜諶龍接班人「消失」逾半年　中國羽協證遭禁賽一年

今屆湯優盃正在泰國重燃戰火，中國羽毛球男單代表石宇奇在去年10月的該盃賽4強上，於決勝局落後5：20時退賽，引發外界批評，甚至與網民掀起罵戰，事發至今仍沒有再現身比賽。

中國羽毛球隊總教練張軍首度就此發言，指石宇奇遭內部禁賽一年。



26歲的石宇奇，世界排名曾高居世界第二，被看好是林丹、諶龍之後的男單「一哥」接班人。然而他在2019年7月比賽中嚴重扭傷，導致後韌帶撕裂，缺席多站賽事，世界排名、積分均大幅下滑，傷癒復出後表現大不如前，東京奧運8強止步。

石宇奇在去年蘇迪曼盃擊敗桃田賢斗，助中國隊奪得冠軍，大受讚賞，未料轉戰湯優盃卻惹禍。（Getty Images）

事緣在去年10月的湯優盃男子團體賽，石宇奇在4強硬撼日本好手桃田賢斗，他在首局一度領先下因連番失誤遭反勝，以 20：22 失去首局，次局在桃田以20：5勝券在握時，石宇奇突然宣布退賽，賽後更反駁「技術上我就還沒輸」，遭外界痛批毫無體育精神可言。

其後該中國球手更在微博以長文反擊網民，引發軒然大波。

石宇奇微博留言摘錄：

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事發後石宇奇一直未有再出戰國際賽事，今屆湯優盃男子團體賽亦未見其身影，中國羽毛球協會主席兼中國隊雙打主教練張軍，日前接受訪問時，才終於證實石宇奇遭禁賽的消息，「他在賽後發表了不負責任的發言，一年的禁賽期是協會和教練團仔細研究的，所以這次他也無法參加湯優盃。」

不過他認為石宇奇禁賽並不是壞事，「只要認識到了錯誤或者說認識到了問題，石宇奇再重新回到賽場時，才會更加強大，更加有競爭力。」