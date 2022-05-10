港足｜中超中甲港將難歸隊 安達臣轟球會施壓：他們不在乎香港隊
撰文：葉詩敏
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香港足球代表隊今日（10日）續在香港足球訓練中心為6月的亞洲盃外圍賽作準備，費蘭度與部分剛完成亞冠盃分組賽的傑志球員亦歸隊訓練，主帥安達臣在收操後透露3名內地落班港將不會歸隊，他認為是遭球會施壓所致。
距離6月8日展開的亞洲盃外圍賽第三圈尚餘個多月，港足在上周於新帥安達臣帶領下展開第一課操練，完成隔離的5名傑志球員包括王振鵬、蘇沙、羅梓駿、陳肇鈞、鄭展龍加入訓練，早前養傷的東方龍獅翼鋒費蘭度也有參與；而馮慶燁與夏志明則因傷未有落場。
港隊的決選名單將有25人，收操後，安達臣在記者會尾聲談到在內地聯賽落班的球員時，炮轟內地球會不肯「放人」近10分鐘。
安達臣指一直與內地落班港將緊密聯絡，惟近日陸續收到球員通知不會歸隊訓練，包括中甲球隊西平果哈嘹的辛祖、中超浙江隊的梁諾恆及梅州客家的勞烈斯，並怒斥「內地球會完全不在乎代表隊」：「我難以理解，他們向球員施壓，這是不對的，我很失望。」
這名新帥愈說愈激動，續指雖未收到同踢內地聯賽的陳俊樂與李毅凱信件，「只是未收到，但相信球會不會放人。」他更稱同類事件已不是第一次，在他上任前、去年港足征戰世界盃外圍賽作客巴林時，也遇上同樣問題。
「這就是為什麼我們（港足）排147名！」安達臣直言港隊未能召集高水平球員出戰國際賽事，強調內地球會的做法影響港足發展。
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