英超｜高普預言夏蘭特投曼城後入球更多 「不幸地是宗好收購」
撰文：高詩琦
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曼城宣布簽入艾寧夏蘭特（Erling Haaland），以這位挪威前鋒在多蒙特的表現，對於一眾競爭對手無疑是壞消息。
曾執教多蒙特的利物浦主帥高普，也對於這筆焦點收購也有所評價。
由於夏蘭特與多蒙特的合約中有解約條款，曼城據報只需付出6000萬歐元轉會費，當中4000萬歐元歸多蒙特，其餘則由夏蘭特的舊東家薩爾斯堡獲得。曼城公布指，已就夏蘭特在7月1日轉投曼城一事，與多蒙特原則上達成協議，只待傾妥個人條款。
在利物浦作客2：1擊敗阿士東維拉賽後，紅軍主帥高普也被問及對於最大對手簽入夏蘭特的看法，他直言此子將會令曼城大有改進，「是個好球員、好球員。但曼城從不是、也不會是一支靠一個球員贏波的球隊，他們有獨特的風格。」
21歲的夏蘭特加盟多蒙特兩年多以來，上陣88場已入85球、交出23次助攻，數據非常驚人，但高普預告他在英超可以取得更多入球：「他會突然發現，原來自己在遠柱伸一伸腳便能入很多球。他會很愛這種截然不同的環境，他確實是頭野獸。雖然他在多蒙特時受傷過兩次，但當他健康時，他真的是頭野獸。」
高普總結道：「不幸地，這真的是宗很好的收購。」
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