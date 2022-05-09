英超轉會｜夏蘭特與曼城好事近 盛傳合約已傾妥來季正式加盟
撰文：趙子晉
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當阿古路離開曼城後，「藍月亮」似乎一直欠一名頂級射手，這些日子即將告一段落，體育媒體《The Athletic》記者透露，挪威神鋒夏蘭特已經與曼城達成個人條款，並在今周內宣布加盟曼城。
曼城上周中遭皇家馬德里在歐聯4強大逆轉後，主帥哥迪奧拿傷心得與麾下兩日斷絕聯絡，以便療傷。不過，傷痛過後，即將有好消息出現。
盛傳多蒙特前鋒夏蘭特（Erling Haaland）與曼城愈行愈近，一直只聞梯響，最近終於有突破性進展。體育媒體《The Athletic》的英國記者David Ornstein表示，來自德國的消息來源向他透露，多蒙特與曼城上月已為夏蘭特的交易達成協議，夏蘭特初步同意合約的個人條款，預計今周內正式完成交易，並宣布來季加盟曼城。
英國《每日郵報》早前曾透露，曼城將向多蒙特繳付7500萬歐元的違約金，並開出一紙50萬鎊周薪的合約。現年21歲的夏蘭特，2020年1月由薩爾斯堡加盟多蒙特後，立即踢出巨星級表現，至今85次上陣攻入82球，入球效率驚人。
夏蘭特早已與曼城有不解之緣，當年他父親大夏蘭特（Alf-Inge Haaland）轉會曼城，舉家搬往曼徹斯特，夏蘭特的名字大有希望再度出現在「藍月亮」的球衣上。
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