足球轉會︱夏蘭特本周內正式加盟曼城　父子同效一隊　轉會費有折

夏蘭特已通過曼城體測，返回多蒙特，預計本周內官方正式宣布加盟，傳聞多時的新世代球王爭奪戰，終於告一段落。

有意思的是，在轉會市場上向來牙力驚人的多蒙特，今次竟然甩鬚——曼城付出的解約金，遠低於傳聞中的7500萬歐元。



艾寧夏蘭特已通過曼城體測，即將成為藍月亮一員。（Getty Images）

各方消息證實，夏蘭特轉會曼城一事，將於本星期內落實。曼城至今拒絕回應，英國廣播公司（BBC）報道，曼城「私底下稱，交易尚未完成」，指出球會方面對「完成交易」的定義，有別於媒體，畢竟如此大額收購，牽涉太多財務細節。

總而言之，實際上就是所有相關人等已經首肯，只待曼城啟動夏蘭特跟多蒙特合約中的解約條款——一直以來，全世界盛傳金額為7500萬歐元，轉會達人羅曼奴（Fabrizio Romano）卻指，原來有八折！

羅曼奴在公布夏蘭特落實加盟曼城的帖文中稱，「曼城告訴多蒙特董事局，他們將會在數小時內啟動解約條款」，又指「金額較接近6000萬歐元，而不是7500萬歐元。」

拉奧拿離世後，夏蘭特貼出與對方的合照，盡顯兩人關係密切。（Twitter）

夏蘭特的經理人拉奧拿（Mino Raiola）早前離世，並未影響交易。他生前參與商談，他的夥伴為他完成談判。 曼城今季在阿古路離隊後，幾乎引入英格蘭神鋒哈利卡尼（Harry Kane），惟熱刺拒絕放人，最終不成事，加上費倫托利斯轉投巴塞隆拿，前線人手不及之前充裕。領隊哥迪奧拿並不拘泥於傳統的中鋒，不時排出「無鋒陣」。

曼城前線沒有增兵下，今季火力依然強大，可是歐聯四強慘被皇馬絕殺反勝後，隨即快馬加鞭簽入夏蘭特，顯然已為來季在歐聯捲土重來及早作出部署。

曼城歐聯四強大好形勢下被皇馬反勝出局，隨即快手搶走夏蘭特。（Getty Images）

21歲的夏蘭特，與麥巴比同被視為球王接班人，他出道以來入球率驚人，為挪威球會莫迪、奧地利球會薩爾斯堡及德國球會多蒙特合共上陣121場攻入92球。他在歐聯威力尤其驚人，去年成為最年輕攻入20球的球員。

曾效力曼城的米卡李察士形容，夏蘭特是藍月亮的「完美新兵」，「我想不到除了哈利卡尼以外，有人更適合。現在曼城有B計劃了，他目前是個年輕球員，曼城是個完美的目的地。」

夏蘭特曾形容，蘇斯克查是他的啟蒙恩師。（Twitter）

艾寧夏蘭特2000年在英國列斯出生，當時一家人隨父親夏蘭特（Alfie Haaland）的足球生涯飄泊。那年夏天老夏蘭特由列斯聯轉投曼城，因此艾寧夏蘭特的童年早期是在曼徹斯特度過，並因而支持曼城並對且不喜歡同市宿敵曼聯。相隔22年後，夏蘭特家再有藍月亮成員，艾寧夏蘭特選擇與父親效力曼市同一支球隊。

夏蘭特一度與奧脫福走近，當他2020年離開薩爾斯堡時，他效力莫迪年代的恩師蘇斯克查，力邀他加盟曼聯。最終他與拉奧拿決定先到德甲鍛煉，選擇了多蒙特。當他預備好登上最大舞台之時，蘇斯克查已不在曼聯帥位。

曼城簽入夏蘭特，卡尼點算好？（Getty Images）

夏蘭特轉投曼城，轉會市場勢掀連鎖效應——皇馬缺少夏蘭特此一選項，今夏將全力收購麥巴比。巴黎聖日耳門不斷出新招挽留這位法國星將，令麥巴比遲遲未落實與皇馬的協議，西班牙《馬卡報》一度盛傳皇馬將目光轉移至夏蘭特身上。如今皇馬只得疊埋心水，力邀麥巴比來投。

另一邊廂，已有離心的熱刺前鋒哈利卡尼，鐵定不會加盟曼城。不過這並不代表英格蘭國家隊隊長必定會留在熱刺，傳聞曼聯有意向他招手。此外，早前傳出曼城向普巴招手，消息指普巴已拒絕藍月亮開出的豐厚合約。