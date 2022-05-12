蘇超｜些路迪大革新成功重奪冠軍　歐洲球壇首名澳洲主帥一擊即中

蘇超去季正式回復「藍綠」對抗格局，格拉斯哥流浪在利物浦名宿謝拉特領軍下全季不敗奪冠。

今季易帥的些路迪改頭換面，凌晨確定提早一輪重奪聯賽冠軍。球隊今季添上亞洲元素，有歐洲球壇上罕見的澳洲教頭，多名日本國腳首次旅歐便有好表現，而且陣中更有兩名熱刺「奪冠學院」出品，守住後防。



些路迪凌晨作客被登地聯迫和1：1，餘下1仗之際領先流浪4分，重奪冠軍。今季開始前從日職聯橫濱水手過檔的澳洲籍主帥柏斯迪高古（Ange Postecoglou），奪冠後讚賞全隊上下不遺餘力，才有成果，「開季時沒有人給我們一點機會，能夠達到終極目標，難以置信。」

蘇超冠軍今季回到些路迪手中。（Getty Images）

流浪上季在謝拉特領軍下，全季不敗以102分掄元。些路迪落後25分，且自2010年首次經歷「四大皆空」。今季痛定思痛，陣容改頭換面，聯賽頭三名射手均在今季簽入。

柏斯迪高古沒有歐洲足協教練牌，些路迪要申請豁免，他才可以執教。他順利把質疑，轉化為認同。（Getty Images）

球隊季初及季中先後簽入4名日本國腳，當中古橋亨梧及旗手怜央初次出國便站穩主力，前者若非季中重傷休戰，極有機會成為隊中首席射手。

古橋亨梧（右一）季初起已時常有入球，前田大然（左二）及旗手怜央（右二）季中來到亦成為球迷寵兒。井手口陽介（左一）則受傷後欠缺機會，半季下來各項賽事慬戰5仗。（Getty Images）

經歷上半季磨合期，加上歐洲賽事出局，些路迪愈戰愈勇，一直緊逼流浪。另邊廂，流浪在上半季易帥，由雲邦賀斯接替謝拉特，且在歐霸盃一路向前。當些路迪於2月初打吡戰3：0大勝流浪，登上榜首，領放到尾。

祖赫特離開曼城後相當不順，在些路迪證明寶刀未老。（Getty Images）

些路迪在得、失球方面，均優於流浪。前線增兵得宜，防線亦然。英格蘭前國腳祖赫特（Joe Hart）季前被熱刺放棄，免費加盟後成為正選門神。另一熱刺球員、青訓產品卡達域卡斯借用而來，終於找到自己的舞台。這位美國國腳在熱刺從未在正式比賽上陣，不斷被借到英冠、英甲球隊，今季在些路迪穩佔正選中堅之位，更在打吡戰射入奠勝一球。

他與同樣新加盟的瑞典中堅史達菲特，聯袂扼守中路，助球隊至今37仗聯賽僅失22球。