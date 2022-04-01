足球轉會｜利物浦廉價簽入蘇格蘭神童　剛於U17國際賽演帽子戲法

利物浦全靠領隊高普的魅力，擊敗列強簽入16歲的蘇格蘭「神童」翼鋒賓杜克（Ben Doak）。



英國《每日郵報》報道，利物浦贏得「神童」爭奪戰，成功簽入16歲的賓杜克，只需向些路迪賠償60萬鎊。網上流出賓杜克到訪晏菲路球場更衣室的照片，見到他舉起一件印有他名字的7號球衣。不過，相信賓杜克短期內未會為一隊上陣，而且現時利物浦的7號球衣主人是占士米拿。

賓杜克出自些路迪青訓系統，今季被提拔上一隊，兩次為一隊後備上陣，包括2月對格拉斯哥流浪的大戰。他的速度很快，而且敢於用波突破，並有入球能力。

賓杜克今季兩次為些路迪一隊上陣，兩次都是後備入替。（Twitter）

些路迪一直渴望留下這位天才新星，但賓杜克一直未有簽訂職業合約。他吸引到全歐注意，例如車路士、曼城及拜仁慕尼黑，而且列斯聯更開出比利物浦更優厚的個人條件。

賓杜克出身自些路迪青訓，最終他選擇離隊，轉投利物浦。（Getty Images）

報道稱，賓杜克選擇利物浦的原因是領隊高普，高普過去培育年輕球員的紀錄非常好，例如利物浦的阿歷山大阿諾特及居迪斯鍾斯。

在蘇格蘭對格魯吉亞的U17歐國盃外圍賽中，賓杜克攻入3球。（Twitter）

在落實加盟利物浦前，他日前代表蘇格蘭U17大演帽子戲法，幫球隊以6：1大勝格魯吉亞，晉身U17歐國盃決賽周。