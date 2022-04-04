足球熱話｜蘇格蘭傳統打吡變流血事件　些路迪職員「中頭獎」當災

格拉斯哥流浪與些路迪的蘇格蘭「國家打吡」，火藥味難免，更見紅收場。一名些路迪職員被球迷擲入場內的玻璃瓶傷及頭部，亦有玻璃碎出現在場內，球賽一度暫停，結果些路迪以2：1力克宿敵。



蘇格蘭兩大老牌球會格拉斯哥流浪與些路迪在蘇超對碰，兩軍今輪前相差3分，今仗是關鍵的6分波。主場出擊的流浪由艾朗藍斯開賽3分鐘閃電建功，可惜隨即被湯洛積追成平手，加上卡達域卡斯43分鐘得手，些路迪以2：1反勝宿敵，並在榜首拉開6分距離，爭標形勢大好。

些路迪反勝格拉斯哥流浪，在榜首拉開6分距離。（Twitter截圖）

主場球迷眼見愛隊由領先變落後，難掩心中怒火，有格流球迷投擲玻璃瓶洩憤，在半場休息時不幸擊中一名些路迪職員，飛來橫禍隨即見紅，醫護人員隨即為他治理傷口，立即縫針。

除了擊中一名職員外，些路迪門將祖赫特發現場內有玻璃碎片，球場工作人員需要撿走碎片，下半場被迫延遲。

打吡戰變流血事件，些路迪主帥柏斯迪高古（Ange Postecoglou）炮轟敵軍球迷行徑不要得，「這是十分失望，整個氣氛十分差，而今場全世界也看到，我們不需要這種白痴球迷。」

格拉斯哥流浪方面發聲明，表示已經尋求當地警方協助，翻查相關的閉路電視片段，並再度譴責球迷的行為。

祖赫特發現場內玻璃碎片。（Twitter截圖）

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