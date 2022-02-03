蘇超｜旗手怜央閃耀打吡戰　炮製3球領些路迪淨勝流浪升榜首

日本中場旗手怜央加盟些路迪，表現大獲好評，早前施展「猛虎射球」後，這名日本新星再有新猶。蘇超周三（2日）深夜上演傳統打吡戰，些路迪主場鬥格拉斯哥流浪，旗手怜央再度閃耀全場，獨力炮製3個入球，助球隊3球淨勝宿敵，同時壓過對手升上榜首。
些路迪早前一口氣簽入3名日本兵，24歲的日本新星旗手怜央，短短幾場賽事已成為些路迪球迷的新寵，早前曾轟入「猛虎射球」，旗手在傳統打吡戰同樣擔正，主場鬥宿敵格拉斯哥流浪。
旗手怜央交失波，入波補救（按圖放大）
開賽早段，些路迪一次角球攻勢，流浪球員頂出不遠，禁區頂的旗手怜央一控一射，皮球穿過人群，稍稍省中對手球員改變方向入網，上半場5分鐘先開紀錄。些路迪不乏攻勢，多次以漂亮組織殺入對手心臟地帶，可惜埋門一腳未能將皮球放入網內。
上半場末段，旗手怜央禁區外熨射，再度收死對方門將，42分鐘梅開二度。旗手其後左路落底傳中，流浪守將集體睇波，阿巴達（Liel Abada）上前撞射破網，44分鐘將比數擴大至3：0，3個入球也與旗手有關，最終些路迪維持勝局至完場，並壓過宿敵升上榜首。
日本新兵團一戰威震些路迪 前田大然極速入波 旗手怜央閃耀中場
更多英超相關報道：
格連活特涉犯案被唾棄 曼聯一個「德政」除球迷眼中釘｜英超熱話足球轉會︱普捷天奴PSG「預約被炒」 曼聯帥位等他坐但有一變數足球轉會｜奧巴美揚投巴塞 場外麻煩多 新合約有「紀律條款」足球熱話︱簡斯路幾乎成為曼聯一員 曼迷悲嘆：若他加盟便無今天曼聯新星格連活特被加控威脅殺人罪 連續3日被囚︱足球熱話英超︱林柏特領軍首天即道歉 曾得罪愛華頓球迷：會嘗試彌補遺憾前車路士領隊涉性騷擾 受害人拒絕仍難逃魔掌 辯稱尊重女生干地向舊東家埋手 熱刺羅致祖雲達斯雙將4中場離隊｜英超轉會英超轉會︱般尼簽新中鋒 加盟片惡搞侏羅紀公園 德甲射手變恐龍英超轉會｜新晉豪門紐卡素大手掃5將 白禮頓中堅來投絕非貪錢冬季轉會窗總結︱一文盡睇什麼隊買入什麼人 英超誰是大贏家？英超轉會｜愛華頓真正死線鬥士 林柏特上任連簽兩大將英超｜林柏特上任愛華頓主帥簽約兩年半 雲迪碧克料借用加盟