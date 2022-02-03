蘇超｜旗手怜央閃耀打吡戰　炮製3球領些路迪淨勝流浪升榜首

日本中場旗手怜央加盟些路迪，表現大獲好評，早前施展「猛虎射球」後，這名日本新星再有新猶。蘇超周三（2日）深夜上演傳統打吡戰，些路迪主場鬥格拉斯哥流浪，旗手怜央再度閃耀全場，獨力炮製3個入球，助球隊3球淨勝宿敵，同時壓過對手升上榜首。



些路迪早前一口氣簽入3名日本兵，24歲的日本新星旗手怜央，短短幾場賽事已成為些路迪球迷的新寵，早前曾轟入「猛虎射球」，旗手在傳統打吡戰同樣擔正，主場鬥宿敵格拉斯哥流浪。

旗手怜央登陸蘇超火速上位 「猛虎射球」俘虜球迷心

旗手怜央交失波，入波補救（按圖放大）

開賽早段，些路迪一次角球攻勢，流浪球員頂出不遠，禁區頂的旗手怜央一控一射，皮球穿過人群，稍稍省中對手球員改變方向入網，上半場5分鐘先開紀錄。些路迪不乏攻勢，多次以漂亮組織殺入對手心臟地帶，可惜埋門一腳未能將皮球放入網內。

上半場末段，旗手怜央禁區外熨射，再度收死對方門將，42分鐘梅開二度。旗手其後左路落底傳中，流浪守將集體睇波，阿巴達（Liel Abada）上前撞射破網，44分鐘將比數擴大至3：0，3個入球也與旗手有關，最終些路迪維持勝局至完場，並壓過宿敵升上榜首。

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旗手怜央獨力炮製3個入球，助些路迪在打吡戰全取3分。（Getty Images）

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