轉會動態｜古天奴正式轉會維拉　巴塞被壓價照賣為解燃眉之急

巴西中場菲臘比古天奴正式轉會阿士東維拉。維拉已跟巴塞隆拿達成交易協議，轉會費2000萬歐元。

消息指維拉講價成功，半價購得心頭好，因為「一家便宜兩家著」。



古天奴在本年1月外借到維拉，成為利物浦隊友謝拉特麾下猛將。這名29歲巴西中場展現級數，首仗主場對曼聯後備上陣為球隊扳平2：2。半季過去，聯賽16次上陣，射入4球。

古天奴願意借用維拉，原因之一是希望爭取上陣機會。（Getty Images）

精通轉會消息的記者Fabrizio Romano在英媒《衛報》指，維拉已跟巴塞達成協議，正式買斷古天奴，正待確定付款方式。體育傳媒《ESPN》指，維拉借用古天奴的合約中，有4000萬歐元買斷條款。維拉「講價」得手，原因與巴塞財政有關。

古天奴轉會巴塞後最美一刻，在拜仁。（Getty Images）

消息指巴塞希望「做靚盤數」，讓交易成事，增加本財政年度收益。同時，古天奴屬高薪一族，放走他有助減輕薪酬負擔。古天奴在2018年1月以逾1.4億鎊，從利物浦轉投巴塞，可是他在魯營球場發展極為不順。既不受重用，也多次受傷，最佳一段日子也是借到德甲拜仁慕尼黑而捧起歐聯。