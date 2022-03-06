英超︱ 維拉勝修咸頓4入球全由他策動　古天奴重現魔術師風采

阿士東維拉主場帶點意外地4：0大勝修咸頓，關鍵全在一人身上——古天奴。這位巴西球星離開英超4年，1月當謝拉特將他借入的時候，不少人懷疑他能否重拾昔日風采。

結果為維拉上陣7場，已取得3入球3助攻的亮麗成績表，今仗球隊4個入球，全部均有他的份兒。賽後謝拉特開玩笑說，「我的球員生涯大概是因為他，提早幾年完結。」



大家熟悉的古天奴回來了！（Getty Images）

加盟維拉首仗後備上陣對曼聯，即取得1入球、1助攻，古天奴重返英超的生涯也不是一帆風順。在護級組的紐卡素和屈福特身上接連敗陣，維拉表現有所下滑，這兩場古天奴改踢左翼，均是踢足90分鐘。

繼上場2：0勝白禮頓，古天奴今仗同樣在最熟悉的進攻中場位置上陣。今季修咸頓相當硬淨，對曼聯和曼城主客共4仗均能賽和對手，韌力十足。面對這樣的對手，需要古天奴的「魔法」。

古天奴入波，必定是靚波。（Getty Images）

維拉4入球全跟他有關

開賽僅9分鐘，古天奴在中場策動攻勢，丹尼艾格斯（Danny Ings）接應後傳予屈堅斯將皮球送入網，3腳波便清爽地先開紀錄。完上半場前，他傳球予張伯斯後左路入楔，再指示對方傳球給他，走靚位接應後第一時間傳向門前隊友杜格拉斯雷斯（Douglas Luiz）輕鬆撞入。

上半場他兩次射門均被擋出，另有一次黃金機會射斜，下半場甫開賽不久他在人馬雜沓的修咸頓禁區，找到「私家路」窄位射成3：0。戰至54分鐘，他在中場右路以一記漂亮傳球送後上助攻的馬迪卡殊一程，後者傳中予丹尼艾格斯撞射入網，未到一小時便將比賽送入雪櫃。維拉4個入球全部看似清風送爽，實際上有賴古天奴過人視野、精準傳送和漂亮走位，全部入球均直接、間接與他有關。

謝拉特大讚古天奴：「他令我提早退休」。（Getty Images）

謝拉特：古天奴令我提早退休

官方數字只有1入球1助攻，他今仗貢獻絕不止於此——傳球成功率達91%，5次贏得控球權，6次在對手禁區觸球、4次射門、2次射門中框、創造2次重大機會，數字均冠絕全場。亮眼表現猶如在利物浦全盛時期的「魔術師」，獲維拉領隊謝拉特大讚，「古天奴已回復狀態，今天（周六）重拾利物浦時期的水平。」

謝拉特開玩笑說，利物浦當年正是因為有古天奴，將他掛靴的日子提前了，「當他在狀態時，是個世界級球員。或許正是因他存在，令我的球員生涯提早了幾年完結。」

屈堅斯大讚古天奴轉數超高。（Getty Images）

維拉前鋒屈堅斯，說得上是古天奴加盟後最大得益者，他大讚對方轉數極高，令他要反應極快地配合，「他實在太聰明了，轉數較場內任何人更高。有時他預計我跑得更快，我需要觀察他的身體動作及早反應，不過有時我會去錯另一方向。」屈堅斯喜悅地說，「能跟他一起踢球真是很開心，希望我們和艾格斯可以像這樣一起對付其他球隊。」

昔日古天奴在利物浦以1.45億英鎊天價轉會費投巴塞隆拿，終以失敗收場。今季維拉免費借用，付出的只是他在巴塞15萬英鎊周薪的一半，7戰過後已取得3入球3助攻。反觀今季從維拉公園出走的前隊長基亞利殊，1億英鎊高價轉投曼城後，17次英超上陣暫得2入球2助攻，數據上反而及不上古天奴這員維拉新兵。

古天奴和維拉下一個挑戰，是將今仗高水平持續發揮出來。護級危機大致解除之後，他們能夠達到一個什麼高度？尚有兩個半月去尋找最終答案。