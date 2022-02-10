英超｜古天奴閃耀炮製3個入球　維拉斷送好局遭列斯聯迫和

英超第24輪，阿士東維拉周三（9日）深夜主場迎戰列斯聯，回歸英超的菲臘比古天奴再度證明自己實力，今仗球隊全數入球也與他有關，可惜未能領軍取勝，維拉主帥謝拉特賽後表示，古天奴仍有進步空間，希望從他身上看到更多。



阿士東維拉如今由謝拉特掌舵，在冬季轉會窗大事擴軍，其中借入古天奴更是重要一簽，這名巴西中場再度證明自己能力。

維拉主場鬥列斯聯，卻是先失守的一方，列斯聯的丹尼爾占士9分鐘開紀錄。上半場踏入中段，頓時變成古天奴的表演時間，先接應馬迪卡殊的地波傳中，禁區內「拗腰」起腳建功，30分鐘追成平手。古天奴中圈附近一控一傳，一記妙傳「劏穿」列斯聯的防線，積及藍斯接應單刀得手，古天奴其後再度造就藍斯入球，13分鐘內連入3球反超前。

小將積及藍斯梅開二度，全靠古天奴兩個妙傳。（Getty Images）

維拉完半場前在危險地帶未能清脆解圍，丹尼爾占士近門頭槌得手，為維拉失分埋下伏線。換邊後，維拉後防再一次未能在小禁區解除危機，被迪亞高洛蘭迪近射破網，63分鐘追成3：3平手，維拉的干沙末段兩黃一紅被逐，對大局沒有影響，最終兩軍握手言和。

古天奴今仗交出兩傳一射，可惜球隊依然未能全取3分。（美聯社）

古天奴今仗不論射門及傳送，也再度展現自己的級數，縱然他炮製3個入球，可惜球隊依然未能在主場全取3分，主帥謝拉特賽後盛讚舊隊友今仗在傳送及閱讀球賽能力方面盡顯級數，但他認為這不是古天奴的全部，「我們供給他（古天奴）一個舞台再度享受足球，他也十分高興。不過，他的體能仍有進步空間，經過更多比賽及訓練後，我相信他有更出色的發揮。」

維拉防線多次未能清脆解圍，結果被列斯聯追和。（Getty Images）

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