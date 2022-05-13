足球轉會｜夏蘭特當曼城係跳板　拉奧拿臨終傾掂關鍵條款方便跳槽

曼城只是「高級多蒙特」？德國《圖片報》披露，艾寧夏蘭特與曼城簽訂的5年合約中，到2024年夏天會有一項1.5億歐元的違約金條款，與他之前跟多蒙特所簽的合約類似。若果兩年後夏蘭特想更上一層樓，只要皇家馬德里或巴塞隆拿等開出1.5億歐元，曼城也不得不放人。



多蒙特向來是新星的跳板球會，想不到在夏蘭特的眼中，曼城可能只是一塊更高的跳板而已。曼城早前宣布，與多蒙特就夏蘭特的轉會達成原則性協議，待球員簽約便落實交易。德國《圖片報》披露，經理人拉奧拿在臨終前，為夏蘭特跟曼城談妥了一份包含違約金的合約。

夏蘭特今夏離開多蒙特，將轉投曼城。（美聯社）

據報，21歲的夏蘭特會跟曼城簽下一份5年合約，周薪37.5萬鎊，拍住陣中球星奇雲迪布尼。《圖片報》稱，當夏蘭特在曼城效力兩年後，合約中的違約金條款就會生效，金額為1.5億歐元，即約1.28億鎊。英國《太陽報》稱，夏蘭特的合約的確存在違約金，但不是《圖片報》所指的金額，而英國《每日郵報》指違約金比1.5億歐元高得多。

這份合約的條款與他跟多蒙特的合約有一相似的地方，夏蘭特在2020年1月以2000萬歐元從薩爾斯堡加盟多蒙特，簽約4年半；也是當他效力夠兩年後，即2022年，合約中的6000萬歐元違約金條款便生效，令曼城如今可以開出6000萬歐元收購。

兩年後，夏蘭特會否去皇馬接班賓施馬？（Getty Images）

英國傳媒分析，夏蘭特的潛在更上一層樓不外乎是皇家馬德里或巴塞隆拿。皇馬中鋒賓施馬今年34歲，仍然大勇，被視為金球獎熱門，加上皇馬視基利安麥巴比為頭號目標，所以皇馬今夏未有出手羅致夏蘭特，但兩年後賓施馬將會36歲，相信就到接班的時候。至於巴塞因疫情收入大減，買人及薪酬受制於財政公平政策，看看兩年後能否處理好財政問題，騰出1.5億歐元買夏蘭特。