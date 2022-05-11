英超︱夏蘭特四組數字成曼城歐聯最強武器　揀藍月亮並非為錢

曼城今季在歐聯再次失之交臂，藍月亮在四強出局後，立即快馬加鞭將艾寧夏蘭特（Erling Haaland）搶到手。這位新世代神鋒在歐聯表現尤其突出，勢成為他們力爭大耳銀盃的最強武器。

受盡各大豪門球隊追逐，夏蘭特最終選擇曼城，並非因為金錢，背後至少有兩大因素。



艾寧夏蘭特來季落實轉投曼城。（網上圖片）

夏蘭特歐聯四大數據

14：14場歐聯比賽，已攻入20球，創下史上最快紀錄。



20：20歲零231日時，已獲得20個歐聯入球，是達到此數字的最年輕一員。



23：自2019/20球季至今，已攻入23個歐聯入球，同期只有利雲度夫斯基（33球）和賓施馬（26球）更多。



64：每64分鐘便攻入一個歐聯入球，入球率史上最高。



夏蘭特。（Getty Images）

過去10年，曼城5度高舉英超冠軍獎盃，投資10億英鎊，卻始終與歐聯冠軍無緣。上季殺入決賽被杜慈領軍的車路士擊敗，今季四強大好形勢下被皇馬逆轉出局，為追逐渴望已久的歐聯錦標，他們隨即簽入艾寧夏蘭特。

身高6呎4吋的夏蘭特，不止年輕力壯兼入球率超高，在歐聯表現尤其出色，屢創新紀錄。由薩爾斯堡到多蒙特，他合共在歐聯上陣19次，已攻入23球，即是平均每花64分鐘，便能在歐聯攻入一球，入球率無人能及。

曼城本身的進攻體系已是入球保證，難怪利物浦領隊高普宣稱夏蘭特去到曼城「伸一伸腳便會有波入」，有曼城球迷在交易公布後歡呼：「下季四冠王已叫糊」，21歲的夏蘭特勢將成為曼城爭奪歐聯的前線最強武器。

夏蘭特因為父親的關係，與曼城有特別感情。（Twitter）

選擇曼城的兩大原因

曼城將付出6000萬歐元啟動夏蘭特與多蒙特合約中的放人條款，無論是這筆解約費，或是貼近迪布尼的40萬英鎊周薪，有份追逐他的豪門皇家馬德里、巴黎聖日耳門以至拜仁慕尼黑一樣付出得起，他最終選擇曼城，背後至少有兩大原因。

艾寧夏蘭特2000年在英國列斯出生，當時一家人隨父親夏蘭特（Alfie Haaland）的足球生涯飄泊。那年夏天老夏蘭特由列斯聯轉投曼城，因此艾寧夏蘭特的童年早期是在曼徹斯特度過，並因而支持曼城並對且不喜歡同市宿敵曼聯。由小時候開始，他不時會穿上曼城球衣，並間中入場觀戰。相隔22年後，夏蘭特家再有藍月亮成員，艾寧夏蘭特選擇與父親效力曼市同一支球隊。

另一方面，是出於足球原因——試問世上有哪個足球員不想跟隨哥迪奧拿麾下，闖出生涯高峰？加上可以跟迪布尼和科頓同隊，夏蘭特認為他在曼城可以最大機會滿足到他獲得本土和歐洲賽錦標的欲望。