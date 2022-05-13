足球熱話｜夏蘭特最愛家鄉中菜館文華樓　每次回鄉必點一道菜式

21歲艾寧夏蘭特即將轉投曼城，英國《太陽報》披露，原來這位挪威射手很喜歡吃中餐。夏蘭特年少時，在家鄉特別喜歡一間叫文華樓的中菜館，就算現在夏蘭特名成利就，但每次回鄉，都一定會到文華樓吃飯，並點他最愛的咕嚕雞。



夏蘭特小時候在挪威城市布萊尼（Bryne）成長，在這裏學踢波，接受青訓，直至16歲轉投挪超勁旅莫迪，平步青雲，開展他的世界級球星之路。英國《太陽報》發現，夏蘭特很喜歡布萊尼一間名叫文華樓的中菜館，並找到老闆Hui Zhu Wang接受訪問。

夏蘭特與文華樓老闆Hui Zhu Wang合照。（互聯網）

Hui Zhu Wang表示「睇住夏蘭特大」，她說：「艾寧可說是在這間餐廳成長，他小朋友的時候，已經跟家人來吃飯。現在他每次回來布萊尼，都會來探望我們，並點他最愛的咕嚕雞或者咕嚕鴨。」

老闆Hui Zhu Wang展示夏蘭特最愛的菜式：咕嚕雞或咕嚕鴨。（互聯網）

雖然夏蘭特已經名成利就，是球壇著名的球星，但Hui Zhu Wang指他仍然平易近人。她說：「他一直都很有禮貌又謙遜，當想到他已經是一位著名球星，實在太奇妙了！有時，食客在餐廳會認得他，他通常都願意簽名及合照。」

夏蘭特向文華樓贈送簽名球衣。（互聯網）

63歲的Hui Zhu Wang續說：「他送了兩件簽名球衣給我們，其中一件我們用框鑲好，放在店內。我們都為他的成就而感到自豪，希望他在英格蘭取得更大的成功。」文華樓位於布萊尼的市中心，離布萊尼的球場只有10分鐘步程。

夏蘭特與Hui Zhu Wang合照。（互聯網）

夏蘭特十分注意飲食，回鄉食咕嚕雞相信是偶一為之的「放肆」行為。在日常飲食，他食雞及意粉會走油走鹽，喜歡喝清水，避免進食糖分高的零食，而且他不會食冷藏食物，他喜歡新鮮的。

位於挪威布萊尼的文華樓。（互聯網）

夏蘭特父親在2019年的訪問講過，兒子跟從C朗拿度的飲食習慣，他說：「艾寧犧牲了很多，他由16歲起就離開家鄉去到莫迪，他比我以前更加專業。艾拉曾告訴他，跟C朗吃午飯的故事，C朗只會吃魚。艾寧跟住做同樣的事，因為C朗（當時是34歲）仍然在職業生涯高峰，示範了生活習慣正確的重要。」