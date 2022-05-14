法甲｜PSG兩大門神首季不分上下　當拿隆馬：下季不用再爭

法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG），今季完成基本任務，衛冕法甲。終極目標歐聯冠軍，依然落空。

PSG擁有球壇兩大鋼門，今季加盟的意大利國腳基安盧基當拿隆馬與基羅拿華斯的上陣機會各佔一半。門將之爭未有分曉，當拿隆馬近日受訪時來季充滿信心，更稱來季局面有變，答案似乎洞悉內情。



當拿隆馬挾歐國盃最佳球員之名從AC米蘭加盟，首季在PSG與基羅拿華斯爭奪正選。當拿隆馬在各項賽事上陣共23場，較拿華斯少兩場。法甲及歐聯賽事，兩人的出場機會近乎均等。

基羅拿華斯好？（Getty Images）

當拿隆馬接受《法新社》訪問時回顧今季，提到正選門將之爭。他直言來季繼續留隊，但與拿華斯競爭將會告一段落。他說：「我不認為會繼續出現今季情况，球隊會選擇。」當拿隆馬強調拿華斯關係良好，彼此明白對方處境：「對於我和他，都是艱難，但我們處理得宜。」

當拿隆馬也不差。（Getty Images）

足球生涯首次奪得聯賽冠軍，當拿隆馬感覺美好，「首次為PSG奪標，能夠在一家偉大而滿有野心，不斷向上的球會，感到驕傲」。可是，歐聯出局，意大利又未能出線年底卡塔爾世界盃決賽周，他都大受打擊。

當拿隆馬未能助意大利殺入世界盃決賽周。（Getty Images）

PSG在歐聯十六強次回合，總比數一度領先皇馬兩球。把關的當拿隆馬處理回傳失誤，被賓斯馬壓逼下傳失，引致第一個失球。皇馬及後連入兩球，反勝PSG出線。