歐聯決賽｜安察洛堤早半個月自爆排陣　莫迪歷用法或再成關鍵

皇家馬德里在周四西甲主場以6：0大炒利雲特，賽後教練安察洛堤被問到怎樣部署對利物浦的歐聯決賽。安帥一點也不怕被利物浦得悉軍情，大談排陣及戰術，表明會以4-3-3陣式應戰，甚至可能重用對付曼城的一招部署。



皇馬在4強淘汰曼城，闖入決賽。（Getty Images）

今屆歐聯決賽將於5月28日上演，由利物浦對皇馬。已經贏得西甲冠軍的皇馬，周四主場以6：0大勝利雲特，盡顯霸氣。賽後，主帥安察洛堤被問到怎樣部署歐聯決賽，他說：「我們將會踢4-3-3陣式，跟住有能力轉為4-4-2。」

離決賽還有半個月，安帥突然自爆排陣。（Getty Images）

安察洛堤還講到4強對曼城時一項關鍵部署，他續說：「為了向對方防中施加壓力，我們對曼城時作出一項部署。我們一開波踢4-3-3，之後我派莫迪歷去跟住洛迪卡斯簡迪，變成了4-4-1-1。我的想法不會有太大改變，但要視乎我們到時的防守，還有對方的表現，看看我們想怎樣對付他們。」如果安帥依樣畫葫蘆，在歐聯會不會用莫迪歷去緊迫法賓奴或佐敦軒達臣？

洛迪高高斯會不會由奇兵變正選？（Getty Images）

皇馬的前線三叉戟中，老而彌堅的賓施馬是必然正選，突破力強的巴西鋒將雲尼斯奧斯祖利亞通常會佔有左翼一席位，究竟餘下右路一席是跑動範圍大的費達歷高華維迪，還是次回合對曼城梅開二度洛迪高高斯？當記者問及時，安察洛堤說：「他們兩個都會踢。」