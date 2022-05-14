網球｜祖高域闖羅馬大師賽4強　鎖定一哥位置　一項紀錄等住破

祖高域直落兩盤擊敗加拿大新星奧積艾利亞森，殺入羅馬大師賽最後4強，下星期穩坐「一哥」位置。這名塞爾維亞球手將鬥魯迪，爭奪決賽席位，同時有望寫下生涯里程碑。



祖高域（Novak Djokovic）在羅馬大師賽8強遇上加拿大新星奧積艾利亞森（Felix Auger Aliassime），縱然這名塞爾維亞「一哥」直落兩盤力克對手，但過程並不輕鬆，首盤以局數7：5先下一城，其後次盤戰至「Tie Break」，細分以7：1奠勝，力戰逾2小時晉級4強。祖高域同時鎖定下周的世界第一位置，生涯第370個星期做一哥。

祖高域力戰逾2小時晉級4強。（Getty Images）

祖高域賽後盛讚這名19歲的加拿大球手，今仗表現令他吃盡苦頭，「菲力斯（奧積艾利亞森）近年表現突出，他的擊球落點刁鑽，移動速度快，他是個全面的球手，我需要保持高水平的發揮，才可擊敗他。」

縱然奧積艾利亞森力戰而敗，依然獲得祖高域盛讚。（Getty Images）

祖高域在4強將與挪威球手魯迪（Casper Ruud）爭入決賽，二人過往兩度碰頭，祖高域同樣取勝而回，今仗同時力爭創下生涯的里程碑。祖高域擊敗奧積艾利亞森後，生涯勝仗累積至999場，距離突破1000大關只差一場。

即使祖高域在往績佔優，他同樣不敢鬆懈，「魯迪是個具質素的球手，他是泥地專家，在近年進步良多，而我們經常一同練習，場外也是好朋友，但在場上當然不會留手，希望我可以交出同樣的好表現。」

祖高域生涯累積999場勝仗，突破1000大關只差一場。（美聯社）

另外，2號種子阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）惡鬥4號種子施斯柏斯，爭奪另一決賽席位。

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