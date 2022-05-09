網球｜艾卡拉斯輕取薩維列夫馬德里封王 小子志氣高劍指法網
撰文：趙子晉
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西班牙新星艾卡拉斯接連淘汰拿度及祖高域，殺入馬德里大師賽決賽，與阿歷山大薩維列夫爭標。
對比起早前與兩大巨頭交手，今仗稱得上輕鬆，連贏直落兩盤6：3及6：1，贏個職業生涯第2個大師賽冠軍。艾卡拉斯坦言，法網是他下個目標。
西班牙新星艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在馬德里大師賽過關斬將，接連力挫拿度及祖高域，殺入決賽與阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）爭冠。這名19歲的小將氣勢如虹，今仗未遇壓力，僅花62分鐘極速解決世界排名第3的薩維列夫，順利在馬德里封王，贏得職業生涯第2項大師賽錦標。
一年前，艾卡拉斯出戰馬德里賽還是個無名小卒，世界排名僅列120；一年後，他強勢封王，登上生涯最高的第6位。艾卡拉斯亦是今年贏波最多的球手，一共取得28場勝仗。
艾卡拉斯稱霸馬德里，他坦言是人生最美好的一星期：「我先後擊敗兩名史上最偉大的球手，然後再挫世界排名第3位的薩維列夫，我為此感到非常高興，我認為是人生最好的一周。」
小子志氣高，19歲的艾卡拉斯怎會就此滿足，現時已劍指更大的錦標：「我好想在巴黎贏得法網冠軍，這是我今年的目標，證明自己的能力。即使人們把我視為大熱門，我也視為動力之一。」
艾卡拉斯贏得清脆，薩維列夫也輸得心服口服，更盛讚對方將會是「新世一」：「卡路士（艾卡拉斯）是現時最佳的球員，這是無庸置疑。看到網球壇誕生一名超級新星，我亦感到非常高興，他將會贏得很多大滿貫，並成為世界第一。」
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