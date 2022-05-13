網球｜拿度因傷遭對手反勝16強止步 法網需帶醫生同行協助
撰文：葉詩敏
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「泥地王」拿度（Rafael Nadal）今天（13日）在羅馬大師賽男單16強，受到腳傷影響下，力戰3盤後以1：2不敵加拿大23歲新秀沙普華路夫（Denis Shapovalov），無緣8強。
年初勇奪澳網冠軍的拿度，受到傷患困擾，接連在馬德里公開賽及羅馬大師賽提前出局，他表示或需帶同醫生在法國公開賽時提供協助。
拿度雖然在羅馬大師賽次圈擊敗對手，保持從未在泥地賽連敗的戰績。不過來到第3圈，面對世界排名第16的沙普華路夫，首盤以6：1勝出後，其後第2盤屢被對手打破發球局，以5：7被追回一盤。
關鍵第3盤，拿度右腳觸傷，在場上明顯移動速度變慢，讓對手有機可乘。沙普華路夫在取得3：2領先後，多次大角度調動，讓拿度疲於奔命，順利再打破拿度2次發球局，最終以總盤數2：1取勝。
拿度賽後坦承受傷患困擾，「我沒有受傷，不過我與傷患共存。我漸漸感到困難，我也盡力應戰，不過這當然很難即時接受這種狀況。」
他續指傷患令他不能如常訓練，「今天在第2盤觸傷，令我沒法去比賽，我不想取走沙普華路夫的榮耀，他是值得的。」
拿度直言腳傷無法根治，對於月底的法網，他表示會帶同醫生同行，在需要時提供協助。
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