網球｜拿度暗示ATP計劃反制溫布頓禁俄　擬取消溫網積分施壓

溫布頓網球公開賽上月宣布禁止俄羅斯及白俄羅斯球手參賽，據英媒近日報道，男子網球聯會（ATP）正討論調整溫網及其他英國草地賽事的世界排名積分計算，相關賽事積分或遭打折或取消，消息一出引發各界熱議。



英媒相繼報道ATP有意取消溫網積分，以及對英國草地網球協會以巨額罰款，反制溫布頓對俄羅斯和白俄羅斯球員實施禁賽令。

拿度在羅馬大師賽次圈以直落兩局擊敗伊斯拿（John Isner）後，賽後被問及這一話題時，他暗示球員們的確在推動這一政策，不過他認為不適合公開。

拿度在羅馬大師賽次圈以直落兩局擊敗伊斯拿晉級。（Getty Images）

拿度直言：「我對此（禁俄）沒有明確意見，所以我寧願不給你們明確的答案。會議上有一些關於相關話題的私人對話，老實說，我認為公開這些事情是不好的。」暗示ATP的確就溫布頓禁俄開會討論。

「我們唯一能做的，就是與溫布頓和其他ATP管理層保持聯繫，以便更好地保護ATP的每一位球員。保護球員、為我們所代表的每位球員利益而努力，這就是我們的工作。這就是全部，其餘的事情我不能再多談了。」拿度在記者會續說。

拿度指保護球員是其工作。（Getty Images）

俄國入侵烏克蘭後，引發全球體壇抵制，包括ATP、國際女子網球協會（WTA）、國際網球總會（ITF）等男女網球組織，目前仍允許俄羅斯、白俄選手以中立身分參賽，僅歷史悠久的溫網率先封殺。

世界男單第2的丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev）、第7的魯比夫（Andrey Rublev）等名將，恐怕無緣在6月展開的草地大滿貫賽事亮相。

俄羅斯名將丹尼麥維迪夫恐無緣溫網。（Getty Images）

拿度坦言，對每個人來說，公平是相對而言，沒有什麼是完美的，「當這樣的事情發生時，沒有什麼是完美的，因為我們必須知道，並非對每個人來說都會是完美的。我的個人觀點我會說出來，我已經私下說過了，但這是關於ATP巡迴賽的，而不是關於我的觀點。」

溫布頓與其餘3大滿貫賽事一樣，積分是網球巡迴賽之中最高，男、女子單打冠軍分別可獲2000積分。惟英媒認為，即使溫網積分被取消，影響估計不大，因為光是高額獎金與大滿貫光環，已足以吸引一眾巨星參與。