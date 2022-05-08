網球｜連續淘汰拿度祖高域　西班牙19歲新星爆紅：我真的很享受

馬德里網球大師賽4強，本月才剛滿19歲的西班牙新星艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），繼日前淘汰西班牙名將拿度後，再擊敗世界第一的祖高域，成為史上首位能在單一泥地賽事中，擊敗這兩名網壇「Big 3」的球員，他將與阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）爭冠。



艾卡拉斯在周六（7日）力戰近兩個半小時，力克偶像拿度晉級，今日在4強面對世界球王祖高域，歷經兩次「搶七」，奮戰3小時35分鐘才以6：7（5）、7：5、7：6（5）分出勝負。

賽後艾卡拉斯說：「我不知道（我們的）差異在哪。太接近了，他有機會在第二盤的末段打破我的發球局，第一盤的搶七決勝局也相當接近，老實說我不知道是什麼造成了差異。」

8強上演西班牙世代之爭，結果由後浪艾卡拉斯勝出。（Getty Images）

連續兩天擊敗網球名將，艾卡拉斯寫下歷史，成為首位在單一泥地賽事擊敗兩大天王的球手。他坦言在泥地球場擊敗「泥地王」拿度意義重大，而今天又成為17年來最年輕擊敗現任球王的選手，「第三盤搶七獲勝，我真的很享受。這感覺真的很驚人，很興奮能夠打這樣的比賽，昨天擊敗拿度，今天又擊敗世界第一。」

艾卡拉斯在4強力戰逾3.5小時後反勝祖高域。（Getty Images）

在ATP上周更新世界排名時，艾卡拉斯才首度躋進世界前10，他在今周馬德里大師賽的表現，卻完全超乎想像。祖高域錯失爭冠機會，大方稱讚對手：「他這個年紀打得這麼成熟、勇敢，真的讓人印象深刻，勝利是他應得的。」他續說：「我打出今年最好的表現，或許等到輸球的失落過去後，我可以得到一些正面的收穫。」

祖高域大讚艾卡拉斯今場表現。（Getty Images）

在邁阿密大師賽封王的艾卡拉斯，將爭奪今季第4冠、第2個千分級大師賽冠軍，而他的對手是挑戰衛冕的阿歷山大薩維列夫。

薩維列夫面對東道主新星，笑言很清楚決賽會發生什麼事，「我知道明天觀眾有99.999%會視我為敵人，不過這完全沒問題，明天將會是有趣的比賽。」