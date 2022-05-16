足球轉會｜重磅自由身球星流入市場　戴巴拿宣布離開祖雲達斯

在基利安麥巴比及保羅普巴之外，今夏最矚目的自由身球員，相信是阿根廷前鋒保羅戴巴拿。他在周日透過社交網站宣布，今夏離開祖雲達斯，他表示沒有想過那麼快離隊，還以為會在祖記踢多幾年，但在命運引領之下，他跟球會要走上不同的道路。今晚祖記對拉素的比賽，會是戴巴拿的主場告別戰。



28歲的戴巴拿在社交網站撰文，宣布離隊的消息。他寫：「很難找到最適合的字眼向你們告別，我在這裏度過予幾年，大家一起經歷了很多難忘激動的時刻。」戴巴拿在2015年由巴勒莫加盟祖記，效力了7個球季，幫球隊取得意甲5連霸，還贏得4次意大利盃。

E’ difficile trovare le parole giuste per salutarvi, ci sono di mezzo tanti anni e tante emozioni, tutte assieme...

Pensavo che saremmo stati insieme ancora più anni, ma il destino ci mette su strade diverse. pic.twitter.com/D3cfK2vZ2y — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) May 15, 2022

「我以為我們會並肩作戰多幾年，但命運帶領我們走上不同的路。我永遠不會忘記你們給我的所有，還有每場比賽及入球。我成長了，從你們身上學習，我活在夢想之中。」

戴巴拿幫祖記贏了5季意甲冠軍。（Getty Images）

「在這魔幻般的7年，贏得12項錦標，攻入115球，沒有人能夠抹殺這一切。多謝你們在困難的時間支持我。」他答謝共事過的球迷及職球員，他續表示：「能夠穿起這件球衣，戴上隊長臂章，是我人生中其中一個最自豪的時刻，是我會向兒孫分享的成就。」

戴巴拿效力祖雲達斯7個球季，即將離隊。（Getty Images）

祖記在當地時間今晚主場對拉素，這是戴巴拿的主場告別戰，而在意甲煞科戰，祖記就要作客費倫天拿。

戴巴拿仍未決定來季去向，據報多間球會對他有興趣，包括國際米蘭、曼聯、車路士、阿仙奴及熱刺等。有意大利傳媒透露，戴巴拿的經理人身在倫敦，相信與英超球隊討論戴巴拿的合約。