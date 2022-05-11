足球轉會｜英媒指魯迪格投皇馬已成定局 獲豐厚簽字費兼高薪長約
撰文：顏銘輝
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西班牙《阿斯報》及英國《每日郵報》等傳媒披露，車路士中堅魯迪格肯定會在季尾離隊，並已經跟皇家馬德里簽約，待歐聯決賽後才正式宣布。
29歲的魯迪格今夏與車路士約滿，據英國及西班牙的傳媒表示，他已經完成加盟皇馬的程序，包括簽約及體測，只待官方宣布，有指皇馬打算在歐聯決賽後才對外公布。
合約條款方面，他獲得一份4年合約，年薪1100萬歐元，另外簽字費高達3500萬歐元。此外，合約的違約金定為4億歐元。皇馬開出的條件比車路士豐厚。
除皇馬外，之前據報曼聯、巴塞隆拿、巴黎聖日耳門及祖雲達斯都對魯迪格有興趣。
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