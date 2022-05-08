足球轉會︱普巴意想不到的下一站　留在曼市球衣紅變藍？

普巴今夏約滿再次離開曼聯，已是不可逆轉的事實，一直盛傳他的下一站是皇家馬德里與巴黎聖日耳門兩大豪門之間二選一，最新消息卻是出乎意料的新選項——曼城。



普巴離開曼聯在即，去向廣受關注。（Getty Images）

今次消息不是來自小報，而是可靠程度相當高的英國廣播公司（BBC）以及ESPN。BBC稱，「當普巴今夏跟曼聯合約完結，曼城將對他出手。」ESPN引述消息人士同指，「曼城正考慮引入普巴。」

報道指，曼城老將費蘭甸奴計劃季尾離隊，主帥哥迪奧拿正物色中場球員提升實力。韋斯咸防中迪格蘭賴斯叫價1.5億英鎊起跳，藍月亮早前已退出競爭行列。BBC稱，曼城「缺乏轉會費」之下，令即將恢復自由身的普巴變得吸引。

哥迪奧拿有意趁費蘭甸奴今夏離隊，為曼城中場「升級」。（Getty Images）

就算這位法國中場球星在曼聯狀態低迷，傷患紀錄也不佳，依然不乏歐洲頂級豪門注意。據悉PSG和普巴曾效力的祖雲達斯，在普巴爭奪戰中暫時領先，惟曼城並未排除出價搶人的可能。

中場目標首選迪格蘭賴斯，1.5億英鎊轉會費令曼城打退堂鼓；次選法蘭基迪莊，則須視乎他是否願意離開巴塞隆拿。哥帥對迪莊欣賞有加，當他2019年離開阿積士時，很希望將荷蘭人簽入。

普巴經理人拉奧拿早前離世。（網上圖片）

ESPN消息稱，「普巴對加盟曼城持開放態度」。普巴在曼聯周薪已達29萬英鎊，如轉投曼城，或令他成為藍月亮最高人工球星之一。曼聯與曼城由於是同市宿敵，直接轉投對手陣營的球員不多，對上一位已經要數到迪維斯（Carlos Tevez）。這位阿根廷球星曾外借曼聯兩季，贏得歐聯冠軍並兩奪英超，借用期滿後，2009年轉投曼城，2011/12球季助藍月亮首奪英超，並贏得一次足總盃冠軍。

曼城今夏轉會首要目標，是落實簽入多蒙特前鋒艾寧夏蘭特，早前有消息指，雙方已傾妥個人條款，只待曼城6月出價7500歐元啟動他的放人條款。

普巴與夏蘭特的經理人，均是不久前離世的拉奧拿，暫時未知此事會否對二人的轉會交易帶來任何影響。