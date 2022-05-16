意甲｜AC米蘭復興離冠軍只差1分　教練以高比拜仁訪問片激勵球員

AC米蘭離重奪意甲冠軍只差1分！

他們在周日意甲以2：0主場擊敗阿特蘭大，拉菲爾利亞奧先開紀錄，後衛迪奧靴南迪斯長途突襲得手奠勝。只要AC米蘭在煞科戰對薩爾索羅保持不敗，便可以贏得11年來首座意甲錦標。



AC米蘭周日迎戰阿特蘭大，半場互交白卷。56分鐘，AC米蘭簡單反擊，祖利亞美斯亞斯斬上前場，拉菲爾利亞奧接應，與對方守衛鬥跑，速度力壓對方射入，為主隊開紀錄。

拉菲爾利亞奧在換邊後為AC米蘭破僵局。（美聯社）

迪奧靴南迪斯在75分鐘為AC米蘭擴大紀錄，這個入球相當精彩，拉迪高歷在後場搶到波，交給迪奧靴南迪斯。當時迪奧由自己的禁區頂起，帶波狂奔80碼，直衝到阿特蘭大的禁區，起腳射入，為「紅黑軍團」鎖定贏2：0。

迪奧靴南迪斯射入精彩的一球。（美聯社）

🎥 | Full video of Theo Hernandez’s incredible goal against Atalanta 🚄pic.twitter.com/MAb5TT7bmm — Milan Eye (@MilanEye) May 15, 2022

AC米蘭贏波後，37戰得83分排榜首，國際米蘭37戰得81分排次席，今季意甲冠軍誰屬，爭持至最後一周。AC米蘭對賽成績佔優，只要最後一周作客對薩斯索羅保持不敗，就能夠11年來贏得意甲冠軍。AC米蘭上次贏聯賽錦標是10/11球季。國際米蘭要奪冠的話，除了寄望AC米蘭輸波，他們必須要在煞科戰贏森多利亞。

AC米蘭主帥皮奧利（Stefano Pioli）賽後大讚球隊防守穩健，進攻上屢次找到空間，盡力發揮自身的長處。來到爭標的關鍵時候，皮奧利並沒有擔心球員，指大家都很專注及有決心。他還以高比拜仁的影響激勵球員，他說：「我向球員播放高比拜仁的訪問，當時高比的球隊在NBA季後賽領先場數2：0，他表示比賽還未塵埃落定。我們現在也是一樣，需要保持冷靜及專注。」已故籃球巨星高比拜仁是著名的AC米蘭球迷。

AC米蘭主帥皮奧利與球員慶祝。（美聯社）

馬甸尼在2019年6月升為AC米蘭的技術總監，同年10月，皮奧利獲聘為AC米蘭主帥，首季以第6名完成。上季，他們成績進步，得意甲亞軍，重獲歐聯資格。今季，他們離聯賽冠軍只差一步。

回望這3個球季，教練生涯還未贏過意甲的皮奧利說：「當我來到米蘭執教時，那時球隊的戰術及理念完全不同，所以我們要改變一切。現在很理想的是，球員能夠充分利用我們的優勢，在戰術上做好準備，並會調整自己去限制對手。」