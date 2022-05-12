意甲︱基亞連尼深情告別祖雲達斯　17年生涯贏盡所有獨欠歐聯

所有美好事情都有終結一天，意大利盃決賽不敵國際米蘭後，守將基亞連尼（Giorgio Chiellini）告別效力17載的祖雲達斯。



祖雲達斯意大利盃2：4負國際米蘭，基亞連尼大方祝賀國米球員比列錫。（Getty Images）

37歲的基亞連尼，由2005年至今效力祖雲達斯已經17個年頭，球隊降至意乙時，他陪伴老婦人東山再起，期間9次贏得意甲冠軍，以及5次高舉意大利盃。2014/15、2016/17祖記兩度晉身歐聯決賽，分別不敵巴塞和皇馬飲恨。今屆意大利盃決賽，祖雲達斯2：4不敵國際米蘭，未能以另一項錦標歡送這位老將。今季老婦人表現滑落，意甲聯賽只排第四。

意大利盃賽後，他說：「我已竭盡所能，希望沒有留下任何東西。」由2011/12球季首次與祖記贏得意甲開始，基亞連尼領軍九連霸，直到上季被國際米蘭打破悶局封王。」我們擁有偉大的十年，現在是時候讓其他人來繼續。」

基亞連尼在祖雲達斯的17年，贏盡本土冠軍。（Getty Images）

意甲尚餘兩輪聯賽，祖雲達斯下周一主場面對拉素，繼而在5月22日煞科戰作客費倫天拿，基亞連尼稱，「星期一我會向我的祖雲達斯球場告別，假如我尚有一些體力，或許會在佛羅倫斯出一出場，那100％是我的決定。」

基亞連尼預料不會立即掛靴，據「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）稱，已有兩間美職聯球會跟他接洽，這位意大利一代守將或在北美延續生涯。

基亞連尼以隊長身份帶領意大利高舉2020歐洲國家盃。（Getty Images）

基亞連尼早前已宣布，計劃從意大利國家隊退役。意大利無法出戰2022世界盃決賽周，他們6月1日在英國溫布萊球場友賽阿根廷一戰，將成為基亞連尼的告別戰。2020歐洲國家盃，意大利正是在溫布萊擊敗英格蘭奪冠。