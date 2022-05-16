英超｜坦赫格趕住返新工　傳戰畢荷甲煞科戰後即赴曼徹斯特

「我嘅訴求就是想返工，無其他嘢！」

離開舊公司，返新工之前，或許不少人想放個假，「叉足電」才接近新挑戰。在曼聯新帥坦赫格的世界，沒有這一回事，率領阿積士出戰荷甲煞科戰後，這名荷蘭教頭隨即飛赴曼徹斯特，密鑼緊鼓為新球季作好準備。



坦赫格（Erik ten Hag）離隊前最後一場領軍，率阿積士作客維迪斯，結果打成2：2平手，未能以勝仗歡送坦赫格。

坦赫格正式完成阿積士的工作，這支荷蘭勁旅亦向他送上4個感激，「感激你帶來的喜悅；感激你相信年青球員；感激你的夢幻一夜；坦赫格，感激你的足球。」

坦赫格最後一場領阿積士出戰，惟只能與維迪斯打成2：2平手。（Getty Images）

阿積士完成球季後，將拉大隊到加勒比海島國庫拉索（Curacao）放假，離職在即的坦赫格，在記者會上表明不會隨隊慶祝，為來季執教曼聯作好準備，「我認為這（不參與慶祝）是不難理解，接手前有不少工作要做，由明天（周一）開始，我就會全力投入準備工作。」

英國《鏡報》指，為了提早履新，坦赫格與阿積士的合約提早6星期完結，讓他可以盡早返新工。英國《衛報》消息透露，坦赫格在英國時間周一抵達曼徹斯特，到埗後將與曼聯高層會面，包括與看守領隊蘭歷克開會，討論交接事宜。

坦赫格以荷甲冠軍結束阿積士最後一季。（Getty Images）

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