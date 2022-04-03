德甲｜班霸換人擺烏龍　拜仁慕尼黑多踢一人　面臨嚴重後果

德甲榜首的拜仁慕尼黑昨晚（2日）在聯賽以4：1輕取弗賴堡，這本來沒什麼談論價值，但比賽末段拜仁卻出現一個極罕見的失誤。



拜仁對弗賴堡踢到86分鐘，打算換出哥倫天杜利素和京士利高文，並以沙比薩和歷卡斯蘇尼入替。然而，沙比薩和蘇尼的確進入了球場，沒人注意到的是，離開了球場的只得杜利素一人，京士利高文還在場上作賽。

就是這樣，拜仁「十二人應戰」了足足17秒，才有人發現事情不對勁，提醒球證處理。

從直播畫面可見，拜仁（黑衣）曾有11名場區球員，連同門將便有12人。（直播截圖）

出現如此低級失誤，拜仁教練團看起來也十分震驚，比賽足足停頓了8分鐘，教練團激烈地討論，及後才「撥亂反正」，比賽繼續。

拜仁犯下這不可思議的錯誤，原來跟防疫政策有關——因應疫情，德甲球隊換人時需由自己的職員舉牌，以減少與第四球證及賽會人員的接觸。球證甸加特賽後透露，負責舉換人牌的拜仁經理古加，在示意由蘇利入替京士利高文時，不慎將高文的球衣號碼由新的11號打錯成其舊號碼29號，他根本不知道自己要離場；加上當時場上沒有29號球衣，就造成了這個「十二人應戰」的局面。

拜仁最後順利以4：1勝出，但賽果會否有效？（美聯社）

根據德國足總的賽規，「若球隊派出不合資格球員落場，球隊將會被判輸0：2、對手會以2：0勝出」，若然當時球證容許比賽繼續，賽後便可能追罰。在這情況下，場上的「第十二人」正是「不合資格球員」。球證甸加特稱，當時情況混亂，已將事件寫入比賽報告，「一切由德國足總決定」。

多蒙特同日主場大敗予RB萊比錫之下，即使拜仁慕尼黑最終或被判輸，對德甲聯賽榜的形勢影響也不會太大。（美聯社）

拜仁主帥拿基斯文（Julian Nagelsmann）賽後稱當時情況尷尬，但認為短短17秒間沒有發生任何重要事件，應沒有太大影響，「那段時間沒有改變賽果，我覺得應該不會影響到比賽的公正性吧，但球迷想要討論一下是很正常的。」

對手弗賴堡又會否投訴？主帥史特治僅道：「我們會按規矩做事，只能說這麼多。」