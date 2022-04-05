德甲｜拜仁多踢一人失誤　「受害者」弗賴堡上訴　賽果或被推翻

德甲榜首的拜仁慕尼黑上周六在聯賽4：1輕取弗賴堡，末段拜仁意外地12人應戰，出現極罕見的失誤。針對此事，對手弗賴堡昨日正式提出上訴。



罕有失誤出現在賽事86分鐘，拜仁打算換出哥倫天杜利素和京士利高文，並以沙比薩和歷卡斯蘇尼入替。惟沒人注意到的是，離開了球場的只得杜利素一人，加上沙比薩和蘇尼已進入了球場，京士利高文還在場上作賽。拜仁因而「十二人應戰」了足足17秒，球證才叫停比賽。

從直播畫面可見，拜仁（黑衣）曾有11名場區球員，連同門將便有12人。（直播截圖）

縱然此意外沒有導致入球，但「受害者」弗賴堡昨日宣布就賽果上訴：「我們決定上訴。錯不在我們，但德國足總卻逼我們主動去調查，這令人難受。」

其後德國足總也發聲明回應指，體育法庭將先詢問當時牽涉在內的各方意見。

拜仁最後順利以4：1勝出，但賽果會否有效？（美聯社）

根據德國足總的賽規，「若球隊派出不合資格球員落場，球隊將會被判輸0：2、對手會以2：0勝出」，若然當時球證容許比賽繼續，賽後便可能追罰。在這情況下，場上的「第十二人」正是「不合資格球員」。

若賽果被推翻，判弗賴堡獲3分後，將與第4位的RB萊比錫同分；拜仁榜首優勢則將減至6分。