花式溜冰｜美國華裔女將16歲退役 父曾捲間諜案 冬奧期間需保護
撰文：葉詩敏
出版：更新：
美籍華裔溜冰美少女劉美賢（Alysa Liu），在13歲時成為史上最年輕的花式溜冰全美錦標賽冠軍，今年以16歲之齡踏上北京冬奧舞台，成為美國隊今屆最年輕代表。她在今日（10日）拋下震撼彈，在社交平台宣布結束11年溜冰生涯。
在北京冬奧以第7名完成的劉美賢，在Instagram撰文宣布退下溜冰舞台，她自5歲開始溜冰，「從未想過會有這麼大的成就」。
她說：「如今我已經完成在溜冰的目標，將繼續邁向我的人生」。
劉美賢在2019年以13歲之齡，成為美國史上最年輕全美錦標賽冠軍，其後在2020年成功衛冕。她在2019年更入選時代雜誌「未來百人」（Time 100 Next），是美國隊的明日之星。
劉美賢的父親劉俊在天安門事件後移民至美國，後由代母產下劉美賢。劉美賢出戰北京冬奧前，劉俊捲入美國司法部間諜案，美國指有人受中國政府安排，從事間諜活動，劉俊成為被跟蹤目標之一。北京冬奧期間，劉美賢亦遇上不明來歷人士搭訕。據悉，冬奧期間有至少兩人全天候保護劉美賢。
劉美賢在冬奧未受影響全力出擊，雖因三周半旋轉不足，在自由滑與總成績皆排名第7。她當時對記者說，她為全力以赴感到高興，且沒有跌倒，「對此苦練，留下難忘的回憶」。
放下大好前程的劉美賢說，11年來在溜冰場上獲得的東西，遠比她預期的多，她寫道：「有好有壞，但人生就是那樣，我真的很高興曾經溜冰，結識到很多朋友，也有很多美好的回憶。」
劉美賢女大十八變：
+9
+5
【花式溜冰】華裔13歲天才少女劉美賢 最年輕全美錦標賽冠軍花式溜冰｜世錦賽烏克蘭冰舞組選曲被刪剪 大會指涉政治宣傳違例花式溜冰世錦賽｜宇野昌磨創個人最佳封王 日本包辦男女世界冠軍花式溜冰｜坂本花織以實力反擊俄教練批評 創個人最佳奪世界冠軍花式溜冰｜全美冠軍女將世錦賽摔地不起 隊友為美國奪43年來首金花式溜冰｜坂本花織世錦賽短節目領先 俄選手被禁教練狠批水準低花式溜冰｜華麗娃周末將戰國內盃賽 預計只得俄羅斯選手參加花式溜冰｜俄羅斯冬奧金牌忽發奇想 烏克蘭東部爭議地搞冰上匯演