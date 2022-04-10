花式溜冰｜美國華裔女將16歲退役　父曾捲間諜案　冬奧期間需保護

美籍華裔溜冰美少女劉美賢（Alysa Liu），在13歲時成為史上最年輕的花式溜冰全美錦標賽冠軍，今年以16歲之齡踏上北京冬奧舞台，成為美國隊今屆最年輕代表。她在今日（10日）拋下震撼彈，在社交平台宣布結束11年溜冰生涯。



在北京冬奧以第7名完成的劉美賢，在Instagram撰文宣布退下溜冰舞台，她自5歲開始溜冰，「從未想過會有這麼大的成就」。

她說：「如今我已經完成在溜冰的目標，將繼續邁向我的人生」。

華裔溜冰美少女劉美賢在北京冬奧結束兩個月後，宣布退役。（Getty Images）

劉美賢在2019年以13歲之齡，成為美國史上最年輕全美錦標賽冠軍，其後在2020年成功衛冕。她在2019年更入選時代雜誌「未來百人」（Time 100 Next），是美國隊的明日之星。

臉上仍然稚氣未脫的劉美賢，感恩這11年在溜冰場上的得着。（Getty Images）

劉美賢的父親劉俊在天安門事件後移民至美國，後由代母產下劉美賢。劉美賢出戰北京冬奧前，劉俊捲入美國司法部間諜案，美國指有人受中國政府安排，從事間諜活動，劉俊成為被跟蹤目標之一。北京冬奧期間，劉美賢亦遇上不明來歷人士搭訕。據悉，冬奧期間有至少兩人全天候保護劉美賢。

劉美賢在冬奧未受影響全力出擊，雖因三周半旋轉不足，在自由滑與總成績皆排名第7。她當時對記者說，她為全力以赴感到高興，且沒有跌倒，「對此苦練，留下難忘的回憶」。

劉美賢自5歲開始溜冰，16歲宣布退役，展開人生新篇章。（截圖）

放下大好前程的劉美賢說，11年來在溜冰場上獲得的東西，遠比她預期的多，她寫道：「有好有壞，但人生就是那樣，我真的很高興曾經溜冰，結識到很多朋友，也有很多美好的回憶。」

劉美賢女大十八變：

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