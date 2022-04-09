體育熱話｜韓國花滑美少女亮相開球禮　高難度「2A」跳舞動全場

多國棒球聯賽近日開幕，比賽開始前請來不同名人開球，點燃場內氣氛。

韓國冬奧花式溜冰代表金藝琳，近日為韓國職棒（KBO）開球，一個專業而漂亮的動作，足以迷倒全場觀眾，成為網絡話題。



KBO隊伍SSG登陸者（SSG Landers）昨（8日）於本季常規賽首度主場出擊，邀請在北京冬奧奪得第9的金藝琳開球。這名19歲的美少女，開球動作讓觀眾興奮。

金藝琳在北京冬奧表現不差，總成績得第9。（Getty Images）

她披上登陸者 29號球衣，從吉祥物手上接過棒球，突然開始轉身，原來開始起動。接着，她面對捕手，左腳用力一蹬而躍起，在空中轉體兩周後，背向投手着地，看似完成了一次「阿克塞爾兩周半跳」（double axel jump/2A）。阿克塞爾跳是花式溜冰6種跳躍動作中最難。

嬌小身軀，姿態輕盈，長長馬尾飄揚旋轉，評述員與場內觀眾看見這一幕，禁不住歡呼和拍掌。

South Korean figure skater Kim Ye-Lim had one of the best first pitches we’ve ever seen 🤯



(🎥: @Landers__H)



pic.twitter.com/kq9WqnOg2O — TSN (@TSN_Sports) April 8, 2022

金藝琳着地後繼續展示舞姿，兩個動作順勢投球，相當接近好球帶。最後她如同完成花式溜冰比賽，向兩方的觀眾鞠躬致意。這位2021年韓國冠軍的「專業」開球，獲不少讚賞，「技術分完美」、「她把開球禮的門檻推到非常高，不止要吸引／愉悅，更要準確」。

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