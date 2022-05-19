奧巴美揚宣布退出加蓬國家隊 年初曾釀羅生門 特別點名一人致謝
撰文：袁志浩
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巴塞隆拿射手奧巴美揚周三（18日）宣布，退出加蓬國家隊。
奧巴美揚原定今年初的非洲國家盃代表加蓬出賽，他當時因紀律問題被阿仙奴雪藏，所以獲准提早報到。
然而奧巴美揚在比賽開幕前，被揭發與國家隊隊友勒美拿夜蒲，更確診新冠肺炎。加蓬及後聲稱奧巴出現心臟異常，結果他在未曾出場下退隊，惟事後接受檢查，身體並未發現出現任何問題，事件演變成羅生門。
這名巴塞隆拿前鋒周三公布，將退出加蓬國家隊，並向加蓬球迷寫了一封公開信。這名為加蓬上陣72場、攻入30球的射手在信中表示，過去13年能代表家鄉參賽是無上光榮。
「我想感謝加蓬人民，及所有對我們不離不棄的人。我永遠不會忘記這些美好的回憶，就像我的地標戰、及把非洲金球獎帶回祖國的那一刻。」
他感謝加蓬足總主席Ali Bongo Ondimba、教練、職員及隊友；也特別提及父親，「是你讓我有機會追隨你的步伐，希望我穿上國家隊球衣時，可以令你感到驕傲。」
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