英超︱今季最佳收購11人　3星助紐卡素轉運　利物浦翼鋒一拍即合

今季英超鬥得燦爛，煞科日前冠軍、前四和護級均尚有懸念。這一季各隊不乏亮眼收購，上半季幾乎鐵定降班的紐卡素，冬窗幾個重點收購成功扭轉乾坤。利物浦引入路爾斯戴亞斯，為鋒線注入新活力四線爭標。

誰是你心目中的2021/22英超最佳收購？



誰是你心目中的2021/22英超最佳收購？ （原圖：Getty Images）

01體育嚴選2021/22英超最佳收購：

前鋒：路爾斯戴亞斯、C朗拿度、古馬雷斯

中場：基斯甸艾歷臣、干拿加歷查

後衛：迪治尼、古古列拿、丹般恩、馬克古希、捷比亞

門將：蘭斯達爾



前鋒：C朗拿度／曼聯

C朗拿度重返曼聯，是球隊今季僅有亮點之一。（Getty Images）

曼聯表現縱令人失望，但C朗拿度重返奧脫福，他的拼勁、鬥心猶在，即使已屆37「高齡」，仍不時有佳作。今季30次英超上陣，攻入18球，在射手榜僅次沙拿和孫興慜，是紅魔鬼今個球季僅有亮點之一。

前鋒：路爾斯戴亞斯／利物浦

路爾斯戴亞斯在利物浦一拍即合。（Getty Images）

冬季轉會窗才簽入的路爾斯戴亞斯，甫加盟紅軍已經與一眾前線拍檔一拍即合。他驚人的的速度和腳下功夫，為利物浦前線注入新活力，得以戰至最後仍能在四條戰線爭標。加盟4個月已為球隊贏得聯賽盃和足總盃，英超12次上陣攻入4球助攻3次。

前鋒：古馬雷斯／紐卡素

紐卡素重金收購古馬雷斯，成功扭轉乾坤。（Getty Images）

紐卡素開季後獲沙特阿拉伯王室入主，一躍成為世上最富有球隊，當時喜鵲在聯賽榜尾徘徊，護級難度甚大。新帥艾迪賀維接手最期，分數和排名無甚改善，聖誕節後仍只得11分排尾二，曾被超級電腦評估降班機會達77%。

他們必須憑冬季轉會窗扭轉劣勢，一支弱旅想買球星卻不容易。沒有歐洲賽踢吸引力已大減，來季還可能降班，願意加蹚渾水的球員實在不多。他們為巴西前鋒古馬雷斯一擲5000萬歐元，此子自里昂加盟後，頭5仗僅後備上陣，極速適應英超後，943分鐘內已取得5入球1助攻，更重要的是，為球隊前線即時打通「任督二脈」，令麥斯明、哥林威爾遜威力倍增。2022年他們至今已搶得35分之多，輕鬆護級成功。

中場：基斯甸艾歷臣／賓福特

艾歷臣克服心臟病後加盟賓福特，成功為球隊升格。（Getty Images）

基斯甸艾歷臣能在英超延續足球生涯，是今季一大驚喜。賓福特領隊法蘭克曾在執教丹麥U17國家隊時帶領艾歷臣，成功借助人脈關係免費得到這位星將。賓福特原本有一定降班風險，艾歷臣加盟後，粗枝大葉的踢法得到梳理全面升級，下半季密密搶分解除危機，艾歷臣英超上陣10場，取得1入球4助攻，被公認為今季英超最佳收購之一。

中場：干拿加歷查／水晶宮（借用）

干拿加歷查今季在水晶宮表現突出。（Getty Images）

今季英超有兩隊表現予人驚喜，一隊是白禮頓，另一隊是水晶宮。鶴臣爺爺離隊，多員主力約滿，以為水晶宮要跌落護級組，不料韋拉甫上任已帶出風格，中場從車路士借入的年輕人干拿加歷查，令人印象深刻。

跟大部分車路士小將一樣，他曾多次被外借，由查爾頓、史雲斯、西布朗，到今季到水晶宮。他技術全面，能踢中場多個不同位置，在水晶宮主要踢10號位，今季英超上陣32場有8入球3助攻，表現相當搶眼。22歲的他仍未放棄回車路士，來季有望成為杜慈麾下一員。

後衛：迪治尼／阿士東維拉

迪治尼離奇由愛華頓轉會維拉。（Getty Images）

法國國腳迪治尼本身已是英超最佳左閘之一，今季不知何故與愛華頓時任領隊賓尼迪斯不和被雪藏，冬季轉會窗要求離隊，讓阿士東維拉冷手執個熱煎堆。維拉一度陷降班危機，迪治尼的加入為維拉左路防線加入穩定性和信心，進攻端亦有貢獻，14次英超上陣交出3助攻。

後衛：古古列拿／白禮頓

古古列拿在英超首個球季已大放光芒。（Getty Images）

白禮頓今季愈踢愈有味道，今季加盟的年輕守將古古列拿，大放異彩。這位巴塞青訓產品，從未在一隊上陣，效力基達菲一季便被白禮頓看中，以1500萬英鎊收購。甫加盟已獲領隊樸達重用，他踢法充滿活力，又擅長傳送，今季34次英超上陣，更在曼聯身上取得一記漂亮入球。

當隊友跟他慶祝時，卻突然大哭。賽後解釋因為他人在異鄉，又不懂英語，竟然能在重大舞台發光發亮，令他十分感觸。他獲選為白禮頓今季最佳球員，盛傳獲哥迪奧拿看中，曼城預備以3000萬英鎊將他收歸旗下。

後衛：丹般恩／紐卡素

丹般恩自小支持紐卡素，季中成功回歸救主。（Getty Images）

紐卡素一夜變豪門，不過守將丹般恩並非因為錢，而是因為愛才由白禮頓轉投喜鵲。他曾是紐卡素少年隊一員，至11歲被放走，即使如此，他對紐卡素的熱愛不減，球隊落難之時，他在冬季轉會窗加盟，半季為球隊在英超上陣15次。這位高大中堅大大提高紐卡素防線穩健程度，領軍奇蹟護級成功。

後衛：馬克古希／水晶宮

馬克古希今季在水晶宮表現亮眼。（Getty Images）

水晶宮防線一向難予人信心，今季大換血以為要降班，不料從車路士買入的年輕中堅馬克古希（Marc Guéhi），甚具大將之風，早早已經「上岸」。今季35次上陣，還有2入球1助攻進帳，2022年3月首度入選英格蘭國家隊，大有前途。

後衛：捷比亞／紐卡素

捷比亞回歸英超，即助紐卡素護級成功。（Getty Images）

捷比亞是少數當紐卡素有難時，願意伸出援手的球員。冬季轉會窗由馬體會加盟後，即助球隊在屈福特身上搶到一分，繼而在列斯聯身上全取三分。之後對愛華頓他的罰球為球隊3：1奠勝，最重要的是之後一場對維拉自由球直射破網，1：0小勝全取三分。雖然對維拉一仗勇戰受傷，之後倦勤3個月之久，但他甫加盟協助紐卡素一口氣在4場比賽中搶到10分，帶領球隊重返正軌。

除了球場上的表現，以他的江湖地位委身加盟，也對其他球員加盟帶來正面心理作用。因此就算他僅為紐記上陣5場，也獲選為今季英超最佳收購之一。

門將：蘭斯達爾／阿仙奴

蘭斯達爾加盟首季即搶去尼奴的正選席位。（Getty Images）

阿仙奴上季放走馬天尼斯，尼奴的正選門將地位似是不可撼動，今季買入蘭斯達爾，全世界以為他只是尼奴的後備，不料他很快已搶到並穩站正選。他的撲救表現出色，去年10月作客勝李斯特城一仗，一代傳奇門將舒米高大讚他救出占士麥迪臣的罰球是「我看過近年最佳撲救」。球隊尚在重建階段，他在後方能給予隊友信心，防線整體而言有所進步。

領隊：韋拉／水晶宮

水晶宮今季有鶴臣爺爺和一眾主力離隊，滿以為要辛苦護級，不料韋拉接手下即有驚喜。大換血相當成功，中場借入車路士小將加歷查，後防年輕人馬克古希均表現搶眼。韋拉領軍下，球隊在比賽中有隊形，防守尤其出色，面對哥迪奧拿帶領的曼城，竟取得一勝一和佳績，是今季的代表作。