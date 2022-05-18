中超冠軍山東隊爆醜聞　高層被指「撈錢找女人」　提拔兒子踢一隊

中超球隊山東泰山（前稱：山東魯能）傳出醜聞，前領隊舒暢指控球隊主教練郝偉，及球會董事長吳志東以權謀私，「撈錢找女人」。



上季中超雙冠王——聯賽及足總盃盟主山東泰山，昨日到泰山祈福，完成這項季前傳統活動，陣中主力外援、前曼聯中場費蘭尼都有參與，更在社交網站出帖分享感受。

費蘭尼登上泰山。（網上圖片）

不過，山東泰山同時爆出醜聞，近日網上流傳數張山東隊內部通訊群組的截圖，顯示前領隊舒暢在跟各人道別之後，突然打出千字文，控訴球隊主教練郝偉，及球會董事長吳志東。

舒暢指控郝偉「吃拿卡要」，即又吃又拿，濫用職權拿大大小小的著數，批評對方「無恥」。「球隊在外地集訓，你竟公然帶小姐回球隊下榻的酒店入住，你簡直太囂張了。你這種主教練如何帶隊員？如何管理球隊？做為主教練，你滿腦子不是想如何研究業務，你想的都是如何撈錢找女人，如何花天酒地去享樂，你能成為主教練就是一個笑話。」

文中又提到郝偉兒子，山東隊其中一名註冊球員郝海毅，認為郝海毅的能力根本不足以踢一隊，卻佔據名額，對其他年輕球員不公平。舒暢又稱，郝海毅多次違反隊規，郝偉卻視而不見，沒有責罰，令球隊管理相當混亂。「我勸你做人做事要有底線，壞事做盡，終有報應，你好自為之吧。」

之後他轉而炮轟吳志東是縮頭烏龜，疑似私吞獎金，「當初你和郝偉告訴我，按規定領隊不能拿獎金，但是現在輪到你，怎麼就可以發獎金了呢？那請問規矩失效了嗎？你拿的合理合法嗎？你拿的心安理得嗎？平常隊員只要一提比賽獎金，你就在背後痛罵隊員不懂事，現在輪到你不懂事了，那你是不是也該把自己痛罵一頓？」

郝偉（左）及舒暢（右）上季合力助山東隊贏得中超及足總盃冠軍。（微博）

事件在內地球圈引起熱議，內媒報道，山東泰山高層回應表示，舒暢所說的內容並不屬實，惟球會還在研究會否報警處理。後來，內地不同記者證實，截圖中的聊天紀錄真實存在，但內容未必準確。有內地足球評論員認為，對於郝偉有否以權謀私，舒暢應拿出真憑實據；也希望球會能公開獎金分配方案，消除外界的疑慮。

山東泰山是去年中超聯賽冠軍。（新華社）

至於郝海毅的問題，記者趙震就引前皇馬主帥施丹作例，指對方也一度將次子盧卡施丹提拔至一隊，相信同樣涉及私心及偏愛。他指出皇馬球迷沒有因此批評施丹，是因為此舉不影響皇馬表現。

「郝偉對兒子這個事也是一樣，如果為了他兒子打破了隊裡規矩、影響了成績，那自然不行。如果沒有，那這麼一點私心誰都能夠理解吧。更何況，郝偉當初因為踢球和執教，很少陪兒子，對於他心裡是有愧疚和虧欠的。當然了您如果是小聖人，那這條就當我沒說。」