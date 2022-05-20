國足｜港產國腳戴偉浚5.20向足球告白　盼熱愛之人堅持下去

在香港出生的中國國腳戴偉浚今日發微博，表示中超新球季即將開始，希望所有熱愛足球的朋友都可以堅持所愛。



22歲效力深圳隊的中場戴偉浚，分享自己在國家隊跟隊友朱辰杰操練的照片，並留言：「520快樂！新賽季馬上開始，希望熱愛足球的朋友們，堅持你所愛，加油！」內地網民除了叫他加油外，多人希望他可以離開中超外流，到歐洲落班。

戴偉浚在季前因欠薪而向中國足協申請仲裁，希望成為自由身球員，但仲裁結果指戴偉浚不獲自由身，他今季繼續為深圳隊效力。