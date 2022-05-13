英超｜阿迪達極不滿球證判決怒不可遏　自我審查免惹禍上身

撰文：趙子晉
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熱刺球星孫興慜上半場兩度博得侵犯，扭轉「北倫敦打吡」的形勢，結果熱刺主場以3球淨勝十人應戰的阿仙奴，爭四再燃起希望。阿仙奴主帥阿迪達當然不滿球證的判決，賽後直言若說出心底話必定受罰。

英超「爭四」關鍵一戰暨「北倫敦打吡」，球證泰亞尼（Paul Tierney）兩個判決扭轉戰局，先吹薛迪索拉斯禁區內撞跌孫興慜，並由哈利卡尼射入12碼，阿仙奴先失守。阿仙奴中堅洛賀丁其後手肘打中孫興慜，泰亞尼向他再出示黃牌，兩黃一紅被逐。落筆打三更，兵工廠再被卡尼及「孫仔」先後射破，3球落敗。

熱刺爭四未絕望　哈利卡尼梅開二度　領軍打吡戰淨勝阿仙奴

孫興慜上半場兩次被侵犯亦十分關鍵，換邊初段更攻入第3球。（Getty Images）

阿仙奴痛失3分，打吡戰失利，被熱刺追至1分落後。阿仙奴主帥阿迪達對球證判決大為不滿，但賽後為免惹禍，就如當年摩連奴一樣，「如果說出心底話，我肯定被罰停賽半年。我對球證的判決有自己的看法，我不懂講大話，所以我不會說。」就算沒有說出口，也充分顯示他對球證判決的不滿，甚有被迫害的意味。

阿迪達同時對球證判決感不解，直言球證應該好好解釋他的原因，並指對方毀掉了一場精彩的賽事。

孫興慜再度博得犯規，洛賀丁兩黃一紅被逐。（Getty Images）

對比阿迪達「嬲到無聲出」，全取3分的干地當然截然不同，賽後直指洛賀丁的犯規是合理判決，同時給予「達sir」一個建議，「我認為阿迪達是個出色的教練，但他經常投訴，尤其是在近半年間，他老是投訴所有事情，這樣也會建立一個不好的形象。與其投訴，倒不如專注自己的工作，這是我對他的一個建議，沒有其他意思。」

干地賽後勸阿迪達少說話多做事。（Getty Images）

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