網球｜祖高域：杯葛溫網太激進 不認同俄球手被禁但拒封殺溫網
撰文：葉詩敏
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在羅馬大師賽贏得今季首冠的祖高域，被問及溫布頓網球公開賽禁止俄羅斯與白俄羅斯球員參賽一事，該塞爾維亞球王表示球員不該以杯葛溫網的方式抗議。
溫布頓網球公開賽上月宣布禁止俄羅斯及白俄球手參賽，有傳男子網球聯會（ATP）正討論調整溫網及其他英國草地賽事的世界排名積分計算，相關賽事積分或遭打折或取消，甚至對英國草地網球協會施以巨額罰款。
早前西班牙名將拿度亦曾透露，球員們的確正推動政策以反制溫網。
祖高域在周日的羅馬大師賽封王，被問到溫網對俄籍球員禁賽一事，他坦言不認同該做法：「運動員是去打比賽的，如果僅是因為他們來自某個國家，便把他們從這項運動驅逐出去，那是一個糟糕的決定。」
他指球員需要與溫布頓溝通，惟他本人沒有參與討論，「我沒有像10年前般參與談判，也沒有與溫網的代表討論過，但有人告訴我，溫網的態度很強硬。抵制是一件很激進的事，應有更好的解決方案。」
祖高域曾在溫網奪得6屆男單冠軍，將在今屆力爭4連霸。
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