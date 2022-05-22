卡塔爾世界盃｜涉受賄爭議球證入選　6女球證歷史性執法男子世盃

國際足協（FIFA）日前公布2022年卡塔爾世界盃球證名單，中國時隔20年再有球證執法世界盃；名單中亦包括6名女性，為男子世界盃史上首次出現女球證。



卡塔爾世界盃球證名單出爐，由36名主裁判、69名旁證和24名影像助理裁判（VAR）組成；其中中國3名球證入選，馬寧將任主裁判，曹奕與施翔則作為助理裁判入選。這是中國足球球證時隔20年後首次再在世界盃賽場亮相。

馬寧將在卡塔爾世界盃任主球證。（網上圖片）

43歲的馬寧被中國傳媒稱為國內球證「一哥」，他自2010年起成為中超聯賽的主球證之一，一年後展開國際球證之路，他曾為亞冠盃、U17世少盃、世界盃亞洲區外圍賽等大賽執法。

施卡斯維曾在上屆俄羅斯世界盃執法。（Getty Images）

曾涉貪污非洲球證入選

卡塔爾世界盃球證名單上，曾為非洲國家盃執法的球證施卡斯維（Janny Sikazwe）也成為今屆球證焦點之一。來自贊比亞的施卡斯維，年初在一場非洲盃分組賽、突尼斯對馬里一賽上，兩度未夠90分鐘便吹起完場哨子聲，引來突尼斯職球員的不滿，最終變成一場鬧劇收場。

這名贊比亞籍的球證曾經執法俄羅斯世界盃，原來他早有前科，事關他在一場非洲聯賽冠軍盃中，判罰一個具爭議的12碼及出示紅牌驅逐門將出場，非洲足協認為施卡斯維涉嫌貪污，而將他在2019年1月罰停賽。

此外，球證名單上有6名女球證，這也是首次有女球證參與男足世界盃的執法工作，其中3名球證分別來自法國、盧旺達及日本，3名助理裁判則來自巴西、墨西哥及美國。

FIFA球證委員會主席兼「名哨」哥連拿表示，女球證參與男子世界盃經歷多年進程，強調FIFA一直以球證執法水平為先，而非性別，「一如以往，我們以質素為先挑選了今屆執法團隊，他們都是世界最頂尖的裁判。」

36歲的山下良美成為歷史性執法男子世界盃的女球證之一。（網上圖片）

獲挑選的129名執法人員，將獲FIFA安排度身訂造的訓練計劃，以維持健康及狀態，並在下月起參與多場研討會，研究及分析場上案例，以及參與場地實習訓練。