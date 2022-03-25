足球熱話｜阿古路踢爆英球圈小秘密　或隨阿根廷赴卡塔爾世界盃

阿根廷名將阿古路因為心臟病而被迫掛靴，他可以放更多時間在網上直播上，早前重溫2012年射破昆士柏流浪的入球，助曼城力壓同市宿敵曼聯，首度封王，阿古路更道出一個小秘密。



縱然阿古路因心臟病被迫掛靴，這名阿根廷有更多時間做串流直播，日前再度重溫經典一仗。2011/12球季煞科戰，當時效力曼城的阿古路在93分20秒絕殺昆士柏流浪，以得失球差力壓同市宿敵曼聯，首度稱霸英超，至今也是為人津津樂道的一幕。

阿古路十年曼城生涯獲獎無數 93分20秒絕殺封王成經典一幕

阿古路效力曼城期間曾4奪聯賽錦標。（資料圖片／Getty Images）

當阿古路直播時，更踢爆一個小秘密，「可能大家唔知啦，喺英格蘭，所有體育記者﹑電視台工作人員﹑所有人都係曼聯球迷，係所有人！」阿古路或許有點誇張，但並非沒有根據。

不少曼聯舊將活躍在英國電視圈，包括加利尼維利﹑里奧費迪南﹑堅尼﹑史高斯及夏格維斯，分別為不同電視台效力，擔任評述。反觀曼城，只得米卡李察士（Micah Richards）一人，相較而言的確是勢孤力弱。

米卡李察士是少有曼城舊將擔任評述員。（資料圖片／Getty Images）

現時活躍電視圈的曼聯舊將：

縱然阿古路不能以球員身份參與世界盃，阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）透露，有意邀請阿古路成為教練團的一員，充當教練與球員之間的橋樑，但一切仍未落實。

縱然阿古路未能以球員身份參加世界盃，他亦有望跟隨大軍赴卡塔爾。（資料圖片／Getty Images）

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