美國男女足達破天荒協議平等支薪　世界盃獎金有別下仍同工同酬

美國足總跟美國男足球員工會及美國女足球員工會達成協議，將會向美國男、女足代表隊平等支薪，開創全球足壇先河。



美國足總公布，協議將維持至2028年，包括未來兩屆的男、女子世界盃決賽周。

根據協議，美國男女足之後若出戰國際友誼賽，及世界盃以外的正式賽事，將會依照一樣的計算方法——按不同賽果、對手世界排名等，向每位球員給予同等金額的出場費。

美國女足世界排名第一，比起男足更有機會贏得世界盃。（Getty Images）

據指，卡塔爾世界盃總獎金高達4.4億美元，預計冠軍球隊可獨得至少6200萬美元；相反，明年女足世界盃總獎金卻僅得6000萬美元。

不過，美國足總決定，將男女足球隊的世界盃獎金相加，再減去足總分成後由雙方平分。即男女足球員得到多少世界盃獎金，將不會純粹建基於男足或女足在世界盃的成績。

至於商業贊助方面，美國足總就會將收入一分為二，平等分配予男女足球隊；而其他福利如退休保障、小孩託管等，以至比賽住宿、訓練配套、隨隊職員等資源，兩隊亦會看齊。

美國男足以效力車路士的普列錫最為有名。（Getty Images）

美國足總主席Cindy Parlow Cone認為三方合力創造了歷史性時刻，「協議永遠改變了美國，也有機會影響世界。」

而美國男足球員工會領袖、效力美職聯拿舒維爾的後衛獲加森馬文（Walker Zimmerman）就指，「男女平等支薪」曾經被視為不可能的任務，幸有心人沒有因此停下步伐，終達成這項成就，「我們希望這可以喚醒其他人，令大家也有這種改變，啟發國際足協向同一方向邁進」。