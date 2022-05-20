英超｜坦赫格抵倫敦將觀看煞科戰　曼聯計劃清走5000萬鎊後防悍將

曼聯新帥坦赫格周三乘搭私人飛機到倫敦，在曼聯的倫敦辦公室與高層會面，並會在下周日入場觀看曼聯作客水晶宮的聯賽煞科戰。坦赫格這場只會做座上客，不會干預看守領隊蘭歷克的用人排陣，到下周一他才正式履新。



英國《每日鏡報》報道，在坦赫格上任前，曼聯內部已經肅清更衣室內的「內鬼」！無論是上半季的蘇斯克查領軍，還是下半季的蘭歷克帶隊，英國傳媒總能爆出曼聯更衣室內的消息，令人懷疑隊中有人洩密。《每日鏡報》稱，曼聯已經完成內部調查，並找到洩密的源頭，曼聯很有信心，更衣室洩密不會是坦赫格來季執教的問題。

史高斯：連格跟我說曼聯更衣室是災難 蘭歷克堅稱無問題

早前名宿史高斯爆響口表示，連格告訴他曼聯更衣室是一個災難。（Getty Images）

英國傳媒跟進曼聯球員的去留消息，《天空體育》最新指，曼聯准許24歲右閘雲比沙卡離隊。曼聯傾向讓這名英格蘭守將正式離隊，聽取各方報價，也不抗拒將他外借。他在2019年以5000萬鎊從水晶宮加盟，站穩正選，但他不獲蘭歷克信任，近半季上陣次數大減，其正選地位受達洛治威脅。

報道指雲比沙卡不在坦赫格的計劃中，獲准離隊。（Getty Images）

英國《曼徹斯特晚報》報道，曼聯副選門將甸恩軒達臣接近加盟紐卡素，相信會以外借身分效力「喜鵲」一季，但不排除會改為正式轉會。25歲的軒達臣欠缺上陣機會，今季各項賽事僅為曼聯3次披甲。

甸恩軒達臣在曼聯欠缺機會，一直有離心。（Getty Images）

英國《每日郵報》報道，曼聯今夏或有10名球員離隊，除了雲比沙卡及軒達臣外，曼聯準備出售後防的菲爾鍾斯及艾歷拜利，而保羅普巴、卡雲尼、尼曼查馬迪、桑馬達、李爾格蘭及連格。英國《太陽報》表示，雖然拉舒福特今季表現低迷，但曼聯內部相信他仍有光明的發展及未來，希望坦赫格留用他。

網上流傳坦赫格抵達倫敦的照片。（Twitter）

此外，《每日鏡報》指，曼聯取消了今季隊內最佳球員的頒獎禮。他們創下球會史上最差的英超成績，球員都不好意思參與頒獎禮，對出席感到尷尬，所以曼聯決定不舉行。